https://tr.sputniknews.com/20210827/israil-basbakani-bennett-irani-caydirma-stratejisini-gelistirdik-1048394905.html

İsrail Başbakanı Bennett: İran’ı caydırma stratejisini geliştirdik

İsrail Başbakanı Bennett: İran’ı caydırma stratejisini geliştirdik

İsrail Başbakanı Bennett, İran’ın “bölgesel saldırganlığını” kontrol altına almaya ve nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik kapsamlı strateji... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T21:13+0300

2021-08-27T21:13+0300

2021-08-27T21:13+0300

dünya

israil

iran

naftali bennett

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede, “Görüşme niyetinde bulunduğumuz kapsamlı stratejiyi iki amaçla geliştirdik. İlk amaç, İran’ın bölgesel saldırganlığını durdurmak ve bu saldırganlığa son vermeye zorlamak. İkincisi, İran’ın asla nükleer silaha erişim sağlamamasını garanti etmek” ifadesini kullandı.ABD’ye desteğinden dolayı teşekkür eden Bennett, “Ancak İsrail hiçbir zaman güvenliğini dış yönetime teslim etmeyecek” diye kaydetti.

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israil, iran, naftali bennett