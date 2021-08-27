https://tr.sputniknews.com/20210827/israil-basini-kabildeki-teror-saldirilari-biden-bennett-gorusmesini-golgeledi-1048395505.html

İsrail basını: Kabil’deki terör saldırıları Biden-Bennett görüşmesini gölgeledi

İsrail basını: Kabil’deki terör saldırıları Biden-Bennett görüşmesini gölgeledi

İsrail basını, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşmesi beklenen ilk görüşmenin, Afganistan'daki terör saldırılarıyla... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T21:45+0300

2021-08-27T21:45+0300

2021-08-27T21:45+0300

dünya

abd

israil

beyaz saray

joe biden

naftali bennett

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ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Bennett arasında dün Beyaz Saray'da yapılması planlanan ikili görüşme, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırıları nedeniyle bugüne ertelendi.İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, görüşmenin ertelenmesi, "Biden'ın Afganistan'daki felaket haftası, Bennett ziyaretini gölgeliyor." yorumuyla ele alındı.Haaretz yazarlarından Amos Harel, "Bennett'in 2,5 ay önce pek olası olmayan koşullarda göreve gelmesinden bu yana ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da fotoğraf çektirmek için can attığını" kaydetti.Söz konusu toplantının reklam yönünün gündem konuları kadar önemli olduğunu ifade eden Harel, Bennett'in bu görüşmeden herhangi bir siyasi kazanç elde etme şansının Afgan krizinden gelen son kötü haberle ciddi şekilde azaldığını aktardı.Harel, siyasi liderlerin, generaller gibi bazen biraz şansa ihtiyaç duyduğunu, perşembe gecesi şansın İsrail Başbakanı'ndan yana olmadığını belirtti.Kabil'deki kanlı sahnelerin Amerikalıların Vietnam'daki Saygon'la ilgili bastırılmış hatıralarını gün yüzüne çıkardığı şu günlerde Biden'ın Bennett için fazla vakti ve ilgisinin olmadığını aktaran Harel, ancak "ev sahiplerinin İsrail Başbakanı'na saygısızlık etmek istemeyeceği; tüm olanlara rağmen Bennett'in başbakan olarak başarılı olması konusunda hevesli oldukları" görüşünü ifade etti.Harel ayrıca İsrail medyasında sansasyonla haberleştirilen ziyaretin, kamuoyunda daha az ilgi uyandırdığı görüşünü aktardı.Gazete yazarı, İsraillilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması kapsamında yeni kısıtlamaların uygulanma ihtimali gibi daha acil sorunları olduğuna dikkati çekti.'Kabil krizi, İsrail Başbakanı'nın Beyaz Saray ziyaretini karmaşık hale getiriyor'İsrail'in "Walla" haber sitesi ise ziyaretin ertelenmesine ilişkin, "Kabil krizi, İsrail Başbakanı'nın Beyaz Saray ziyaretini karmaşık hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu."Bennett-Biden görüşmesi, Kabil'deki olayın gölgesinde yapılacak." denilen haberde, Bennett'in İran meselesini tartışmayı ve daha fazla askeri yardım almayı planladığı, ancak Biden'in bu tür meseleler karşısında sabırlı olup olmayacağının şüpheli olduğu kaydedildi.Bununla birlikte İsrail Başbakanı'nın 'doğru' davranışla krizi "Biden'le ilişki kurma" aşamasına dönüştürebileceğine işaret edildi.Bennett'in Biden ile ilk görüşmesinde bunların yaşanabileceği ihtimalini aklına getirmediği kaydedilen haberde, şu ifadelere yer verildi."Bennett'in Washington ziyareti, öncelikle Afganistan'daki krizin arka planında gerçekleşti. Ancak İsrail Başbakanı'nın Oval Ofis'e gelmesinden bir saat önce, kriz ABD Başkanı için gerçek bir felakete dönüştü."Haberde, Biden ile Bennett arasındaki görüşmenin sadece bir araya gelmeleri açısından önemli olacağı aktarıldı.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Biden-Bennett görüşmesinin kararlaştırıldığı üzere baş başa yapılacağı, ardından iki liderin basına açıklamalarda bulunacağı ve toplantı sonunda her iki taraftan danışmanların katılımıyla genişletilmiş bir oturum düzenleneceği belirtildi.Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın dün Bennett'i telefonla aradığı aktarıldı.

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abd, israil, beyaz saray, joe biden, naftali bennett