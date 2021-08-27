İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

İYİ Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri izleyiciye aktarıldı. Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi. Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.
İYİ Parti tarafından 'Zafer Haftası' kapsamında hazırlanan 'Milletimize Miras' isimli film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
İYİ Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; SultanAlparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınarzaferleri izleyiciye aktarıldı.
Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi.
Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.