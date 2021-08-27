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https://tr.sputniknews.com/20210827/iyi-partiden-milletimize-miras-filmi-1048385387.html
İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi
İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi
İYİ Parti tarafından 'Zafer Haftası' kapsamında hazırlanan 'Milletimize Miras' isimli film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T14:33+0300
2021-08-27T14:33+0300
türkiye
türkiye
meral akşener
malazgirt
tarih
film
iyi parti
dumlupınar
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İYİ Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri izleyiciye aktarıldı. Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi. Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.
türkiye
malazgirt
dumlupınar
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türkiye, meral akşener, malazgirt, tarih, film, iyi parti, dumlupınar

İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

14:33 27.08.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiİYİ Parti'nin filmi
İYİ Parti'nin filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti tarafından 'Zafer Haftası' kapsamında hazırlanan 'Milletimize Miras' isimli film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
İYİ Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri izleyiciye aktarıldı.
Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi.
Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.
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