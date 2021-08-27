https://tr.sputniknews.com/20210827/iyi-partiden-milletimize-miras-filmi-1048385387.html

İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

İYİ Parti tarafından 'Zafer Haftası' kapsamında hazırlanan 'Milletimize Miras' isimli film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T14:33+0300

2021-08-27T14:33+0300

2021-08-27T14:33+0300

türkiye

türkiye

meral akşener

malazgirt

tarih

film

iyi parti

dumlupınar

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İYİ Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri izleyiciye aktarıldı. Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi. Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.

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malazgirt

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türkiye, meral akşener, malazgirt, tarih, film, iyi parti, dumlupınar