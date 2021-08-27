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Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı
Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı ve Trabzonspor'a övgüde bulundu 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşması açıklamalarda bulundu.Bordo-mavililer hakkında övgü dolu sözler kullanan Jose Mourinho "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor." dedi.Jose Mourinho ayrıca "Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi." açıklamasını yaptı.
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jose mourinho, trabzonspor, roma

Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı

03:00 27.08.2021
© AFP 2021 / ANDREAS SOLAROJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / ANDREAS SOLARO
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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı ve Trabzonspor'a övgüde bulundu
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşması açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavililer hakkında övgü dolu sözler kullanan Jose Mourinho "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor." dedi.
Jose Mourinho ayrıca "Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi." açıklamasını yaptı.
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