https://tr.sputniknews.com/20210827/jose-mourinho-trabzonspor-daha-iyi-yerlerde-olmali-1048373567.html

Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı

Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı ve Trabzonspor'a övgüde bulundu 27.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

jose mourinho

trabzonspor

roma

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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşması açıklamalarda bulundu.Bordo-mavililer hakkında övgü dolu sözler kullanan Jose Mourinho "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor." dedi.Jose Mourinho ayrıca "Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi." açıklamasını yaptı.

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jose mourinho, trabzonspor, roma