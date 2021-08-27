Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-ingiliz-buyukelciligi-kendileriyle-calisan-afganlarin-listesini-binada-birakarak-kacmis-1048382455.html
Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış
Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış
İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği ekibi, bölgeyi tahliye ederken kendileri için çalışan Afganların bilgilerini elçilik binasında bıraktı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T12:59+0300
2021-08-27T12:58+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048228655_0:114:3239:1935_1920x0_80_0_0_871009e3488dc8717d9d8575adf28f92.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanlığı personeli, tahliye edilen İngiliz büyükelçiliği binasında kendileri için çalışan ve iş başvurusunda bulunan Afganların bilgilerinin yer aldığı bir listeyi bırakarak gitti.The Times tarafından aktarılan habere göre, salı günü İngiliz büyükelçiliği yerleşkesine giren Taliban militanlarının devriyesi sırasında, 7 Afganistan vatandaşının iletişim bilgileri bulundu.İletişim bilgileri bulunan Afganlarla yapılan görüşme sonucunda ise, söz konusu kişilerin tahliye operasyonu sırasında havaalanı çevre duvarının yanlış tarafında mahsur kaldıkları ortaya çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ispanya-kabilden-tahliye-ucuslarina-son-verdi-1048378079.html
ingiltere
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048228655_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_7f8dfdab9ab9f778f30ca187fbc05e93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, afganistan, taliban

Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış

12:59 27.08.2021
© AFP 2021 / SGT GLEN MCCARTHYKabil- Havalimanı
Kabil- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / SGT GLEN MCCARTHY
Abone ol
İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği ekibi, bölgeyi tahliye ederken kendileri için çalışan Afganların bilgilerini elçilik binasında bıraktı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı personeli, tahliye edilen İngiliz büyükelçiliği binasında kendileri için çalışan ve iş başvurusunda bulunan Afganların bilgilerinin yer aldığı bir listeyi bırakarak gitti.
The Times tarafından aktarılan habere göre, salı günü İngiliz büyükelçiliği yerleşkesine giren Taliban militanlarının devriyesi sırasında, 7 Afganistan vatandaşının iletişim bilgileri bulundu.
İletişim bilgileri bulunan Afganlarla yapılan görüşme sonucunda ise, söz konusu kişilerin tahliye operasyonu sırasında havaalanı çevre duvarının yanlış tarafında mahsur kaldıkları ortaya çıkarıldı.
G7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
DÜNYA
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
10:13
011000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:32ABD'den Taliban'a müttefik muamelesi: CENTCOM Komutanı Taliban'la istihbarat paylaşımını açıkladı
13:25Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
13:24'Ligde gruplara kalırsak yapacağım' demişti, Antwerp Menajeri basın toplantısına yarı çıplak çıktı
13:13Apple'ı 10 yıl yöneten CEO Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse verildi
13:05Poklonskaya, Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanabilir
13:01Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş
12:59Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış
12:50Apple'ın açığını bulmuş, ödülü az bulunca reddetmişti: Daha yüksek bir teklif geldi, kabul ettim
12:42Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek
12:25İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı
12:1860 caretta caretta yavrusu, otelin kumsala koyduğu yürüme bandının altında sıkışarak can verdi
12:14Prof. Dr. Ertuğrul: Aşıları tehdit eden varyantlar ortaya çıkmaya başladı
12:01 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge
11:58Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
11:56MNG Kargo'ya siber saldırı: Alıcı bilgileri ele geçirildi
11:41Sigara istedi, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
11:39Kabil Havaalanı saldırılarının sorumluluğunu üstlenen IŞİD-Horasan hakkında ne biliniyor?
11:36Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü
11:27Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı
11:24Fenerbahçe'den ayrılan Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım