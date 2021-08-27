https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-ingiliz-buyukelciligi-kendileriyle-calisan-afganlarin-listesini-binada-birakarak-kacmis-1048382455.html

Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış

Kabil'deki İngiliz büyükelçiliği, kendileriyle çalışan Afganların listesini binada bırakarak kaçmış

İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği ekibi, bölgeyi tahliye ederken kendileri için çalışan Afganların bilgilerini elçilik binasında bıraktı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T12:59+0300

2021-08-27T12:59+0300

2021-08-27T12:58+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

taliban

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı personeli, tahliye edilen İngiliz büyükelçiliği binasında kendileri için çalışan ve iş başvurusunda bulunan Afganların bilgilerinin yer aldığı bir listeyi bırakarak gitti.The Times tarafından aktarılan habere göre, salı günü İngiliz büyükelçiliği yerleşkesine giren Taliban militanlarının devriyesi sırasında, 7 Afganistan vatandaşının iletişim bilgileri bulundu.İletişim bilgileri bulunan Afganlarla yapılan görüşme sonucunda ise, söz konusu kişilerin tahliye operasyonu sırasında havaalanı çevre duvarının yanlış tarafında mahsur kaldıkları ortaya çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/ispanya-kabilden-tahliye-ucuslarina-son-verdi-1048378079.html

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ingiltere, afganistan, taliban