https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-isid-saldirilarinda-olu-sayisi-170e-yukseldi-1048395369.html

Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi

Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T21:42+0300

2021-08-27T21:42+0300

2021-08-27T21:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

afganistan

saldırı

kabil

intihar saldırısı

yaralı

ölü

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de dün terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda can kaybı artıyor. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinden düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının olduğunu, 2 İngiltere vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.Öte yandan saldırılarda 13 ABD askeri hayatını kaybederken, 18 ABD askeri yaralanmıştı.

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işid, afganistan, saldırı, kabil, intihar saldırısı, yaralı, ölü