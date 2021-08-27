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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-isid-saldirilarinda-olu-sayisi-170e-yukseldi-1048395369.html
Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi
Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T21:42+0300
2021-08-27T21:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
afganistan
saldırı
kabil
intihar saldırısı
yaralı
ölü
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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de dün terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda can kaybı artıyor. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinden düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının olduğunu, 2 İngiltere vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.Öte yandan saldırılarda 13 ABD askeri hayatını kaybederken, 18 ABD askeri yaralanmıştı.
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işid, afganistan, saldırı, kabil, intihar saldırısı, yaralı, ölü

Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi

21:42 27.08.2021
© AP Photo / Wali SabawoonKabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi
Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ü ABD askeri olmak üzere 170’e yükseldi.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de dün terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda can kaybı artıyor.
Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinden düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Kabil'de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının olduğunu, 2 İngiltere vatandaşının ise yaralandığını açıkladı.
Öte yandan saldırılarda 13 ABD askeri hayatını kaybederken, 18 ABD askeri yaralanmıştı.
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