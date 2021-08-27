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Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: En az 66 yaralı
Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: En az 66 yaralı
Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T00:12+0300
2021-08-27T00:12+0300
dünya
kazakistan
patlama
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.,2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatının bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı kaydedilen açıklamada, "Askeri mühimmat deposunda devam eden yangının nedeni depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabilir." ifadesi kullanıldı.İçişleri Bakanlığı da askeri mühimmat deposundaki yangınla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "çevreye tehlike arz eden silah ve nesnelerin kullanımında ihlal" maddesi uyarınca soruşturma açıldığını kaydetti.Öte yandan patlama sonucu yaralanan 12'si askeri görevli 66 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise hafif yaralandıkları bildirildi.Patlamanın meydana geldiği bölgenin çevresindeki köylerden de tahliye edilen kişi sayısı 1200'e ulaştı. Tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrildi.Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptığı açıklamada, bölgede yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini ve tüm kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini kaydetti.
kazakistan
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kazakistan, patlama

Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: En az 66 yaralı

00:12 27.08.2021
© AAkazakistan
kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.,
2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatının bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı kaydedilen açıklamada, "Askeri mühimmat deposunda devam eden yangının nedeni depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabilir." ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı da askeri mühimmat deposundaki yangınla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "çevreye tehlike arz eden silah ve nesnelerin kullanımında ihlal" maddesi uyarınca soruşturma açıldığını kaydetti.
Öte yandan patlama sonucu yaralanan 12'si askeri görevli 66 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise hafif yaralandıkları bildirildi.
Patlamanın meydana geldiği bölgenin çevresindeki köylerden de tahliye edilen kişi sayısı 1200'e ulaştı. Tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptığı açıklamada, bölgede yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini ve tüm kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini kaydetti.
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