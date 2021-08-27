KGAÖ ülkeleri, Afganistan'daki durum nedeniyle Kırgızistan ve Tacikistan'da tatbikatlar düzenleyecek

Zaynetdinov, bunların planlı tatbikatlar olduğunu ve birkaç bin askerin katılmasının beklendiğini belirtti.7-9 Eylül'de Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin 'Rubej-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında KGAÖ ülkelerinin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumların imhasıyla ilgili çalışmalar yapılacağını ifade etti.Zaynetdinov, ekim ayında Tacikistan'da Afganistan sınırı yakınında KGAÖ ülkeleri ordularının istihbarat birlikleri tarafından 'Poisk-2021', teknik destek birlikleri tarafından 'Eşelon-2021' ve Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri tarafından 'Vzaimodeystviye-2021' tatbikatının yapılacağını bildirdi.Kasım ayında ise Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri'ne bağlı özel kuvvetlerin 'Kobalt-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında yasadışı silahlı oluşumlarının faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını anlattı.KGAÖ'ye üye ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Basın Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi ışığında KGAÖ ülkelerinin bu sonbaharda birkaç bin askerin katılımıyla tatbikatlar düzenleyeceğini söyledi.
Zaynetdinov, bunların planlı tatbikatlar olduğunu ve birkaç bin askerin katılmasının beklendiğini belirtti.
7-9 Eylül'de Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Orta Asya Bölgesi Hızlı İntikal Kolektif Güçleri'nin 'Rubej-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında KGAÖ ülkelerinin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumların imhasıyla ilgili çalışmalar yapılacağını ifade etti.
Zaynetdinov, ekim ayında Tacikistan'da Afganistan sınırı yakınında KGAÖ ülkeleri ordularının istihbarat birlikleri tarafından 'Poisk-2021', teknik destek birlikleri tarafından 'Eşelon-2021' ve Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri tarafından 'Vzaimodeystviye-2021' tatbikatının yapılacağını bildirdi.
Kasım ayında ise Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri'ne bağlı özel kuvvetlerin 'Kobalt-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında yasadışı silahlı oluşumlarının faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını anlattı.
KGAÖ'ye üye ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.