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Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek
Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T18:41+0300
2021-08-27T18:41+0300
politika
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
afad
yangın
orman yangını
toki
açıklama
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Kılıçdaroğlu, Muğla'da orman yangınlarının etkilediği alanlarda yaptığı incelemenin ardından partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla toplantı gerçekleştirdi.Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye’nin ortak acısı olan orman yangınlarının söndürülmesi için başta itfaiyeciler, vatandaşlar ve kolluk kuvvetlerinin el birliğiyle felaketi sonlandırdığını söyledi.Yangının acısını yaşayan orman köylülerini ziyaret edip onlarla dertleştiğini belirten Kılıçdaroğu, "Bütün muhtarlarımız ve köylülerimiz belediye başkanlarımızın yaptığı katkılardan son derece mutlular. Belediye başkanlarımız gerçekten ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Nerdeyse günün 24 saati yangının söndürülmesi için mücadele ettiler. Muğla'nın 13 ilçesi var 11 ilçede orman yangınları ve yaşanan sıkıntıları var. 19 büyükşehir belediye başkanımız katkı verdi" dedi.Kılıçdaroğlu, yangın söndürme çalışmalarına sadece CHP'nin değil 85 belediyenin destek verdiğini dile getirdi.Yangında güzel bir dayanışma kültürü sergilendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Türk Hava Kurumunun yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yangın sürecinin ardından Türk Hava Kurumu ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini ifade etti.Belediye başkanlarının telef olan hayvan, yem, tespit edilen beyaz eşya, arı, zeytin ve keçiboynuzu fidanını karşılayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Bu kadar büyük bir felaket yaşamış, yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı göstermiş, şehit vermiş bir ilde vatandaşın elini cebine atmasını istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210827/kilicdaroglu-askerlerimizin-afganistandan-donmeleri-konusundaki-karari-sevincle-karsiladik-1048389287.html
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın, orman yangını, toki, açıklama

Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek

18:41 27.08.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge imzalatıldığını belirterek, "İster TOKİ ister AFAD, vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak" dedi.
Kılıçdaroğlu, Muğla'da orman yangınlarının etkilediği alanlarda yaptığı incelemenin ardından partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla toplantı gerçekleştirdi.
Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye’nin ortak acısı olan orman yangınlarının söndürülmesi için başta itfaiyeciler, vatandaşlar ve kolluk kuvvetlerinin el birliğiyle felaketi sonlandırdığını söyledi.
Yangının acısını yaşayan orman köylülerini ziyaret edip onlarla dertleştiğini belirten Kılıçdaroğu, "Bütün muhtarlarımız ve köylülerimiz belediye başkanlarımızın yaptığı katkılardan son derece mutlular. Belediye başkanlarımız gerçekten ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Nerdeyse günün 24 saati yangının söndürülmesi için mücadele ettiler. Muğla'nın 13 ilçesi var 11 ilçede orman yangınları ve yaşanan sıkıntıları var. 19 büyükşehir belediye başkanımız katkı verdi" dedi.
Kılıçdaroğlu, yangın söndürme çalışmalarına sadece CHP'nin değil 85 belediyenin destek verdiğini dile getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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Yangında güzel bir dayanışma kültürü sergilendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

85 belediye başkanımızın kalbinin Muğla'da atması hepimizi son derece mutlu etti. Dayanışma kültürünü bundan sonra davam edeceğini düşünüyoruz. Nitekim sel felaketinde de bütün belediye başkanlarımız oradaydı. Ben de bölgeye gidip vatandaşlarla konuştum acılarını paylaşım. Yaraların bir an önce sarılmasını hepimiz arzu ederiz. Türk Hava Kurumu maalesef kendi tüzüğünde olmasına karşın görevini yerine getirmesi sağlanmadı. Türk Hava Kurumunun görevini yapmamasından kaynaklanmıyordu. Türk Hava Kurumunun işlevsel hale getirilmesinden kaynaklanıyor. Türk Hava Kurumunun yeniden Orman Genel Müdürlüğünde işlerini yaparak ve kendi yangın söndürme filolarını hazır bulundurarak çıkacak olaylara süratle müdahale edebilmesinin altyapısının oluşturulmasını istiyoruz.

Türk Hava Kurumunun yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yangın sürecinin ardından Türk Hava Kurumu ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini ifade etti.
Belediye başkanlarının telef olan hayvan, yem, tespit edilen beyaz eşya, arı, zeytin ve keçiboynuzu fidanını karşılayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

TOKİ ve AFAD da kendi üstlerine düşenleri yerine getirmeye çalışıyor. Bu görevleri yaparken vatandaşlara bazı belgeler imzalatıyorlar. Bunu da gayet doğal karşılıyoruz. Dolayısıyla belli bir bedel ödüyorlar. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. İster TOKİ ister AFAD vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, yapılan evle ilgili paranın belli bir miktarını geri istediğinde biz 11 büyükşehir belediyesi olarak vatandaşa yüklenen borcun tamamını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Yapmazlarsa bunu tamamını biz yapacağız.

"Bu kadar büyük bir felaket yaşamış, yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı göstermiş, şehit vermiş bir ilde vatandaşın elini cebine atmasını istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Bir ek maliyetle karşılaşmasını istemiyoruz. Önümüz kış, AFAD VE TOKİ ne yapıyorlarsa süratle yapsınlar. Vatandaşın beklemeye tahammülü yok. Kış geldi nerede kalacaklar. Zarar gören evlerin tamiri ya da yeniden yapımı bir an önce yapılmalı. Yapamayacaklarsa yapamayacaklarını açıklasınlar. Kış sürecinde vatandaş daha çok mağdur olabilir. Bölgede ağaçlar yandı. Şiddetli bir yağmurda sel felaketiyle de karşılaşabiliriz. Burada pek çok sorun var. Bu bölgelerin ıslah edilmesi lazım. Derelerin ıslahının da Devlet Su İşleri tarafından süratle yerine getirilmesi lazım. Bunu muhtarlar da bizden istediler.

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