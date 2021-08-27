https://tr.sputniknews.com/20210827/kilicdaroglu-toki-ve-afad-vatandasi-borclandirirsa-chpli-11-baskan-borcun-tamamini-ustlenecek-1048391367.html

Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek

Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:41+0300

2021-08-27T18:41+0300

2021-08-27T18:41+0300

politika

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

afad

yangın

orman yangını

toki

açıklama

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Kılıçdaroğlu, Muğla'da orman yangınlarının etkilediği alanlarda yaptığı incelemenin ardından partisinin 11 büyükşehir belediye başkanıyla toplantı gerçekleştirdi.Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye’nin ortak acısı olan orman yangınlarının söndürülmesi için başta itfaiyeciler, vatandaşlar ve kolluk kuvvetlerinin el birliğiyle felaketi sonlandırdığını söyledi.Yangının acısını yaşayan orman köylülerini ziyaret edip onlarla dertleştiğini belirten Kılıçdaroğu, "Bütün muhtarlarımız ve köylülerimiz belediye başkanlarımızın yaptığı katkılardan son derece mutlular. Belediye başkanlarımız gerçekten ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Nerdeyse günün 24 saati yangının söndürülmesi için mücadele ettiler. Muğla'nın 13 ilçesi var 11 ilçede orman yangınları ve yaşanan sıkıntıları var. 19 büyükşehir belediye başkanımız katkı verdi" dedi.Kılıçdaroğlu, yangın söndürme çalışmalarına sadece CHP'nin değil 85 belediyenin destek verdiğini dile getirdi.Yangında güzel bir dayanışma kültürü sergilendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Türk Hava Kurumunun yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, yangın sürecinin ardından Türk Hava Kurumu ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini ifade etti.Belediye başkanlarının telef olan hayvan, yem, tespit edilen beyaz eşya, arı, zeytin ve keçiboynuzu fidanını karşılayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Bu kadar büyük bir felaket yaşamış, yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı göstermiş, şehit vermiş bir ilde vatandaşın elini cebine atmasını istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın, orman yangını, toki, açıklama