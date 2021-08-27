Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu."Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirirken "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
"Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir."
Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir. https://t.co/mxWSLq04dy