https://tr.sputniknews.com/20210827/kilicdaroglundan-erdogana-kufurbaz-trolleri-yetmemis-olacak-ki-kendisi-bir-trol-gibi-konusmus-1048382569.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirirken "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş"... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:01+0300

2021-08-27T13:01+0300

2021-08-27T13:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

eleştiri

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu."Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir."

https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogan-afganistandaki-teror-saldirisini-milletce-kiniyoruz-1048378289.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, eleştiri