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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirirken "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş"... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
eleştiri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu."Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir."
https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogan-afganistandaki-teror-saldirisini-milletce-kiniyoruz-1048378289.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş

13:01 27.08.2021 (güncellendi: 13:02 27.08.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirirken "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
"Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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