https://tr.sputniknews.com/20210827/koronavirus-dunyayi-kahvesiz-birakti-1048392607.html

Koronavirüs pandemisi dünyayı kahvesiz bıraktı

Koronavirüs pandemisi dünyayı kahvesiz bıraktı

Dünya’nın 2. büyük kahve üreticisi Vietnam’ın kahve ihracatı, Kovid-19’un Delta varyantının yayılmasını önleme amacıyla alınan sıkı kısıtlamalar yüzünden zarar... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T19:25+0300

2021-08-27T19:25+0300

2021-08-27T19:27+0300

dünya

vietnam

kahve

konteyner

pandemi

ihracat

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Bloomberg’in aktardığına göre, Vietnam hükümeti, Ho Chi Minh kentinin ihracat merkezini, vaka sayısındaki artış nedeniyle sıkı karantina altında tutuyor ve Merkez Dağları’ndaki bazı anahtar üretim bölgelerindeki trafiği kontrol ediyor. İhracatçılar, ürünlerini limanlara taşımakta zorluk yaşıyor. Bu zorluklara ek olarak, konteyner kıtlığı ve artan navlun bedelleri gibi diğer lojistik sorunlar da var.Vietnam Kahve ve Kakao Birliği de dahil olmak üzere satıcılar, hükümetten, teslimatta gecikmelere ve fiyat artışlarına yol açan kısıtlamaları hafifletmesini isteyen bir dilekçe gönderdi. Vietnam Ulaştırma Bakanı Nguyen Van The, ülkenin güneyindeki yetkililere, kahve ve pirinç gibi çiftlik ürünlerinin taşınmasına yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapma emrini verdi. Bakanın emrine göre, yerel yetkililer tüm gereksiz bürokratik işlemlerden kaçınmalı.Küresel kahve fiyatları, Güney Amerika'dan Asya'ya tedarikte kesinti ihtimalinin artması nedeniyle ani yükselme riskiyle karşı karşıya. Dünyanın bir numara kahve üreticisi Brezilya’da, bu yıl yaşanan kuraklık ve don kahve mahsulünü mahvetti. Hasattaki sorunlar Vietnam ve Endonezya’nın ihracatını da etkiledi.

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vietnam, kahve, konteyner, pandemi, ihracat