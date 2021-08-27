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https://tr.sputniknews.com/20210827/kubadan-kripto-para-tanima-karari-1048377893.html
Küba’dan kripto para tanıma kararı
Küba’dan kripto para tanıma kararı
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp gerekli düzenlemeleri yapma karar aldı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T10:03+0300
2021-08-27T10:05+0300
ekonomi
güney amerika
küba
donald trump
merkez bankası
kripto para
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Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası'nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.Ayrıca operasyonların yasa dışı faaliyetler içeremeyeceğini de vurgulandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ambargo nedeniyle doların kullanılması zorlaştıkça, bu tür para birimlerinin popülaritesi, ülkede teknolojiyle ilgilenenler arasında attığı belirtiliyor.Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, yurt dışındaki vatandaşlarından gelen havalerleri teşvik etmek amacıyla en büyük kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal olacağını açıklamıştı.
küba
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güney amerika, küba, donald trump, merkez bankası, kripto para

Küba’dan kripto para tanıma kararı

10:03 27.08.2021 (güncellendi: 10:05 27.08.2021)
© AP Photo / Rick Bowmer kripto para
 kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp gerekli düzenlemeleri yapma karar aldı.
Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası'nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.
Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.
Ayrıca operasyonların yasa dışı faaliyetler içeremeyeceğini de vurgulandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ambargo nedeniyle doların kullanılması zorlaştıkça, bu tür para birimlerinin popülaritesi, ülkede teknolojiyle ilgilenenler arasında attığı belirtiliyor.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, yurt dışındaki vatandaşlarından gelen havalerleri teşvik etmek amacıyla en büyük kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal olacağını açıklamıştı.
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