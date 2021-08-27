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- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/lavrov-rusya-kabildeki-saldirilari-kiniyor-1048388106.html
Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor
Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kabil'deki saldırıları kınadıklarını ve Afganlara kapsayıcı bir hükümet kurmaları için yardım etmeleri gerektiğini... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T16:03+0300
2021-08-27T16:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
sergey lavrov
afganistan
italya
taliban
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Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.Rusya'nın saldırıları kınadığını belirten Lavrov, "Terör eylemlerinin kınanmasına, hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen başsağlığı dileklerine katılıyoruz ve elbette bunda, Afganların daha fazla gecikmeden ülkenin tüm ana siyasi güçlerinin katılımıyla kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurmaları için sunulacak yardımın hızlandırılması gerektiğini görüyoruz" dedi.Luigi Di Mario'yla yaptıkları görüşme sırasında Afganistan'daki durumun sonuçlarını ve sığınmacı akınlarını istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, "Bundan ders çıkarmalıyız. Farklı bir değerler sistemini dayatmak, son derece tehlikeli. Başkalarının topraklarında daha fazla eylemde bulunmayı düşünen politikacıların kafasında böyle bir sonucu pekiştirmenin mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.Rusya için güney sınırlarının ve Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını anlatan Lavrov, bu konunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvesinde ele alındığını ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde istişare edileceğini vurguladı.'Rusya, Afganistan krizinin yönetilmesinde anahtar partner'Di Mario da, Rusya'nın Afganistan'daki krizin yönetilmesinde anahtar bir partner olduğunu belirtti.Di Mario, "Moskova'nın mevcut krizle başa çıkmada ve gelecekte ortak bir uluslararası yaklaşıma ulaşmada önemli bir aktör olduğuna inanıyoruz. Afganistan'ın teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html
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sergey lavrov, afganistan, italya, taliban

Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor

16:03 27.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kabil'deki saldırıları kınadıklarını ve Afganlara kapsayıcı bir hükümet kurmaları için yardım etmeleri gerektiğini söyledi.
Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.
Rusya'nın saldırıları kınadığını belirten Lavrov, "Terör eylemlerinin kınanmasına, hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen başsağlığı dileklerine katılıyoruz ve elbette bunda, Afganların daha fazla gecikmeden ülkenin tüm ana siyasi güçlerinin katılımıyla kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurmaları için sunulacak yardımın hızlandırılması gerektiğini görüyoruz" dedi.
Luigi Di Mario'yla yaptıkları görüşme sırasında Afganistan'daki durumun sonuçlarını ve sığınmacı akınlarını istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, "Bundan ders çıkarmalıyız. Farklı bir değerler sistemini dayatmak, son derece tehlikeli. Başkalarının topraklarında daha fazla eylemde bulunmayı düşünen politikacıların kafasında böyle bir sonucu pekiştirmenin mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya için güney sınırlarının ve Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını anlatan Lavrov, bu konunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvesinde ele alındığını ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde istişare edileceğini vurguladı.

'Rusya, Afganistan krizinin yönetilmesinde anahtar partner'

Di Mario da, Rusya'nın Afganistan'daki krizin yönetilmesinde anahtar bir partner olduğunu belirtti.
Di Mario, "Moskova'nın mevcut krizle başa çıkmada ve gelecekte ortak bir uluslararası yaklaşıma ulaşmada önemli bir aktör olduğuna inanıyoruz. Afganistan'ın teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıyız" dedi.
Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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