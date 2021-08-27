https://tr.sputniknews.com/20210827/lavrov-rusya-kabildeki-saldirilari-kiniyor-1048388106.html

Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor

Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kabil'deki saldırıları kınadıklarını ve Afganlara kapsayıcı bir hükümet kurmaları için yardım etmeleri gerektiğini... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T16:03+0300

2021-08-27T16:03+0300

2021-08-27T16:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

sergey lavrov

afganistan

italya

taliban

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Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.Rusya'nın saldırıları kınadığını belirten Lavrov, "Terör eylemlerinin kınanmasına, hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen başsağlığı dileklerine katılıyoruz ve elbette bunda, Afganların daha fazla gecikmeden ülkenin tüm ana siyasi güçlerinin katılımıyla kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurmaları için sunulacak yardımın hızlandırılması gerektiğini görüyoruz" dedi.Luigi Di Mario'yla yaptıkları görüşme sırasında Afganistan'daki durumun sonuçlarını ve sığınmacı akınlarını istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, "Bundan ders çıkarmalıyız. Farklı bir değerler sistemini dayatmak, son derece tehlikeli. Başkalarının topraklarında daha fazla eylemde bulunmayı düşünen politikacıların kafasında böyle bir sonucu pekiştirmenin mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.Rusya için güney sınırlarının ve Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını anlatan Lavrov, bu konunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvesinde ele alındığını ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde istişare edileceğini vurguladı.'Rusya, Afganistan krizinin yönetilmesinde anahtar partner'Di Mario da, Rusya'nın Afganistan'daki krizin yönetilmesinde anahtar bir partner olduğunu belirtti.Di Mario, "Moskova'nın mevcut krizle başa çıkmada ve gelecekte ortak bir uluslararası yaklaşıma ulaşmada önemli bir aktör olduğuna inanıyoruz. Afganistan'ın teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıyız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html

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sergey lavrov, afganistan, italya, taliban