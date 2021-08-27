'Ligde gruplara kalırsak yapacağım' demişti, Antwerp Menajeri basın toplantısına yarı çıplak çıktı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etti. Spor Arena’nın aktardığına göre Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına yarı çıplak şekilde girdi.Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.
Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalınca daha önce verdiği sözü tuttu ve basın toplantısına çıplak şekilde çıktı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etti. Spor Arena’nın aktardığına göre Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına yarı çıplak şekilde girdi.
Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.
İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.