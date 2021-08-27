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https://tr.sputniknews.com/20210827/marmara-bolgesinde-sicakliklarin-mevsim-normallerinin-4-8-derece-uzerinde-olmasi-bekleniyor-1048376687.html
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T08:30+0300
2021-08-27T08:30+0300
2021-08-27T08:29+0300
yaşam
türkiye
marmara bölgesi
sıcak hava
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Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/temmuzda-dunya-capinda-142-yilin-sicaklik-rekoru-kirildi-1048017095.html
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türkiye, marmara bölgesi, sıcak hava
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların
mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, doğu ve
kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.