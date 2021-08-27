https://tr.sputniknews.com/20210827/marmara-bolgesinde-sicakliklarin-mevsim-normallerinin-4-8-derece-uzerinde-olmasi-bekleniyor-1048376687.html

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T08:30+0300

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marmara bölgesi

sıcak hava

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Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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marmara bölgesi

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türkiye, marmara bölgesi, sıcak hava