https://tr.sputniknews.com/20210827/mebden-ogretmen-adaylarina-pedagojik-formasyon-hakki-1048385727.html

MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

MEB ve YÖK iş birliğiyle açılan veya açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T14:58+0300

2021-08-27T14:58+0300

2021-08-27T14:58+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yök

pedagojik formasyon

öğretmen

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmişti.Ayrıca, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirilmişti.Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.Bunun üzerine Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti.

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milli eğitim bakanlığı, yök, pedagojik formasyon, öğretmen