Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Afganistan'daki terör saldırısını milletçe kınıyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210827/meksikada-hayvanlar-uzerinde-yapilan-kozmetik-testler-yasaklaniyor-1048377586.html
Meksika'da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor
Meksika'da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor
Meksika’da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T09:46+0300
2021-08-27T09:46+0300
dünya
kozmetik
deneme
hayvanlar
deney
kobay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042679495_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c98ef3652e087cd66963edd0e13695c.jpg
Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasaklıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un da partisi olan Morena’nın (Ulusal Yenilenme Hareketi) senatodaki koordinatörü Ricardo Monreal yaptığı açıklamada, yasa tasarısının 1 Eylül’den sonraki senato oturumlarında gündeme alınarak onaylanması beklendiğini ifade etti. Ürünlere etiket konacakSenato komisyonlarında kabul edilen Genel Sağlık Yasa Tasarısında, kozmetik araştırma amacıyla hiçbir kozmetik içeriğin, satışa hazır kozmetik ürünün ve bunların içerdiği bileşenler ya da bu bileşenlerin karışımlarının hayvanlar üzerinde test edilemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca yasa tasarısı ile içeriğinde hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir bileşen ya da bunların kombinasyonları bulunan her türlü kozmetik ürünün ülkede üretilmesi, pazarlanması veya ithal edilmesi yasaklanacak. Yasa tasarısı ile tüketicilerin bilgi edinme hakkı sebebiyle satışa sunulan kozmetik ürünlerde, üretiminde hayvan testi yapılmadığını ifade eden etiketlerin bulunması da zorunlu hale getiriliyor. Hayvanlar üzerinde kozmetik ürünleri test edenlere 2 ila 7 yıl hapis cezası Yasa tasarısı kapsamında hayvanlar üzerinde kozmetik testler yapan ve bu testlerin geliştirilmesine katılan kişiler ile bu kişileri işe alan, yöneten ve buna izin verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve o günkü ceza biriminin 200 ila 2 bin katı para cezası ile cezalandırılacak. Yasa tasarısı ile ayrıca, üreticilere hayvanlar üzerinde yaptıkları kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliğini ölçen testlere alternatif yöntemler geliştirmeleri açısından yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren iki yıllık bir süre tanınacak.
https://tr.sputniknews.com/20200423/prof-ovali-asiyi-hayvanlar-uzerinde-yarin-test-edecegiz-1041896666.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042679495_215:0:964:562_1920x0_80_0_0_e1f381884eba28988d7feab39431e8d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kozmetik, deneme, hayvanlar, deney, kobay

Meksika'da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor

09:46 27.08.2021
© AAmakyaj malzemesi, kozmetik
makyaj malzemesi, kozmetik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
Abone ol
Meksika’da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı.
Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasaklıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un da partisi olan Morena’nın (Ulusal Yenilenme Hareketi) senatodaki koordinatörü Ricardo Monreal yaptığı açıklamada, yasa tasarısının 1 Eylül’den sonraki senato oturumlarında gündeme alınarak onaylanması beklendiğini ifade etti.

Ürünlere etiket konacak

Senato komisyonlarında kabul edilen Genel Sağlık Yasa Tasarısında, kozmetik araştırma amacıyla hiçbir kozmetik içeriğin, satışa hazır kozmetik ürünün ve bunların içerdiği bileşenler ya da bu bileşenlerin karışımlarının hayvanlar üzerinde test edilemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca yasa tasarısı ile içeriğinde hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir bileşen ya da bunların kombinasyonları bulunan her türlü kozmetik ürünün ülkede üretilmesi, pazarlanması veya ithal edilmesi yasaklanacak.
Ercüment Ovalı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2020
DÜNYA
Prof. Ovalı: Aşıyı hayvanlar üzerinde yarın test edeceğiz
23 Nisan 2020, 17:29
Yasa tasarısı ile tüketicilerin bilgi edinme hakkı sebebiyle satışa sunulan kozmetik ürünlerde, üretiminde hayvan testi yapılmadığını ifade eden etiketlerin bulunması da zorunlu hale getiriliyor. Hayvanlar üzerinde kozmetik ürünleri test edenlere 2 ila 7 yıl hapis cezası Yasa tasarısı kapsamında hayvanlar üzerinde kozmetik testler yapan ve bu testlerin geliştirilmesine katılan kişiler ile bu kişileri işe alan, yöneten ve buna izin verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve o günkü ceza biriminin 200 ila 2 bin katı para cezası ile cezalandırılacak.
Yasa tasarısı ile ayrıca, üreticilere hayvanlar üzerinde yaptıkları kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliğini ölçen testlere alternatif yöntemler geliştirmeleri açısından yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren iki yıllık bir süre tanınacak.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce