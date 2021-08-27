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https://tr.sputniknews.com/20210827/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-1048383824.html
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T13:44+0300
2021-08-27T13:44+0300
2021-08-27T13:44+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), resmi Twitter hesabında hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı. Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, uyarı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), resmi Twitter hesabında hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haritanın da paylaşıldığı açıklamada,
"28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz,
Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.
Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde
mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.