https://tr.sputniknews.com/20210827/mng-kargoya-siber-saldiri-alici-bilgileri-ele-gecirildi-1048380684.html

MNG Kargo'ya siber saldırı: Alıcı bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo'ya siber saldırı: Alıcı bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T11:56+0300

2021-08-27T11:56+0300

2021-08-27T11:56+0300

türkiye

siber saldırı

mng kargo

kargo

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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MNG Kargo, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirilmesi sonucunda alıcılara ait ad, soyad, adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu. Bildirimde, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının ise belirlenemediği kaydedildi.'Sistemden kaynaklı bir açık yok'MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, 'ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü' belirtildi.Bildirimde ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.

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siber saldırı, mng kargo, kargo, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)