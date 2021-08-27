https://tr.sputniknews.com/20210827/moskovadaki-spasskaya-festivali-bir-yil-aradan-sonra-yeniden-basliyor-1048383547.html

Moskova'daki Spasskaya Festivali bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Moskova'daki Spasskaya Festivali bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da koronavirüse karşı önlemler eşliğinde bugün uluslararası askeri müzik festivali olan Spasskaya Başnya... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:40+0300

2021-08-27T13:40+0300

2021-08-27T13:40+0300

dünya

moskova

festival

asker

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Moskova’da 2009’dan beri geleneksel olarak düzenlenen Spasskaya Başnya festivali, bir yıl aradan sonra yeniden yapılacak. Bugün başlayacak askeri müzik festivaline ilk kez Afrika’dan orkestralar katılacak. Festivalin özel konuğu Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann olacak. Lindemann, Rusça ‘Lyubimıy Gorod’ (En sevdiğim şehir) isimli şarkıyı seslendirecek.Festivalde bu yıl bir ilk olarak Hava İndirme Kuvvetleri ve Gabon’dan bir askeri orkestra katılım gösterecek. Şarkıcı Tamara Gverdtsitel ve Turetskiy Korosu da sahne alacak.Bu yıl festivalin temasının ‘Zaman, Müzik ve Barış’ olacağını belirten organizatörler, “Pandemi hayatın normal gidişatını bozdu, birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi, ancak yaşamın sağlık, güvenlik, aile, dostluk, hareket özgürlüğü gibi çok önemli temel değerlerine daha farklı bir gözle bakmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.Festivalde bu yıl atlı gösteriler de yapılacak.

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moskova, festival, asker