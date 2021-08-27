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MSB: Afganistan görevini başarıyla yerine getiren personelimizin tahliyeleri tamamlandı
MSB: Afganistan görevini başarıyla yerine getiren personelimizin tahliyeleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T22:19+0300
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türkiye
afganistan
türk silahlı kuvvetleri
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
afganistan
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afganistan, türk silahlı kuvvetleri, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Afganistan görevini başarıyla yerine getiren personelimizin tahliyeleri tamamlandı

22:19 27.08.2021
© FotoğrafMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Fotoğraf
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Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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