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Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı
Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı
Mühimmat deposunda patlama gelen Kazakistan’da Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, görevini bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili kararı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T11:27+0300
2021-08-27T11:26+0300
dünya
kazakistan
patlama
savunma bakanı
istifa
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Tengrinews sitesinin Kazakistan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Nurlan Yermekbayev, Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili kararın yönetim tarafından alınacağı bildirildi. Açıklamada şu anda tüm imkanların olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması için seferber edildiği kaydedildi.Bakan Yermekbayev ise patlamanın bildirilmesinin ilk dakikasından itibaren istifa kararı aldığını ifade etti.
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kazakistan, patlama, savunma bakanı, istifa

Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı

11:27 27.08.2021
© AAkazakistan
kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Mühimmat deposunda patlama gelen Kazakistan’da Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, görevini bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili kararı ülkenin yönetiminin alacağını belirtti. Patlamalar neticesine beş asker öldü, 80’den fazla kişi de yaralandı.
Tengrinews sitesinin Kazakistan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Nurlan Yermekbayev, Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili kararın yönetim tarafından alınacağı bildirildi. Açıklamada şu anda tüm imkanların olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması için seferber edildiği kaydedildi.
Bakan Yermekbayev ise patlamanın bildirilmesinin ilk dakikasından itibaren istifa kararı aldığını ifade etti.
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