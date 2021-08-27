Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı

Tengrinews sitesinin Kazakistan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Nurlan Yermekbayev, Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili kararın yönetim tarafından alınacağı bildirildi. Açıklamada şu anda tüm imkanların olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması için seferber edildiği kaydedildi.Bakan Yermekbayev ise patlamanın bildirilmesinin ilk dakikasından itibaren istifa kararı aldığını ifade etti.
Mühimmat deposunda patlama gelen Kazakistan’da Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, görevini bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili kararı ülkenin yönetiminin alacağını belirtti. Patlamalar neticesine beş asker öldü, 80’den fazla kişi de yaralandı.
Tengrinews sitesinin Kazakistan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Nurlan Yermekbayev, Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili kararın yönetim tarafından alınacağı bildirildi. Açıklamada şu anda tüm imkanların olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması için seferber edildiği kaydedildi.
Bakan Yermekbayev ise patlamanın bildirilmesinin ilk dakikasından itibaren istifa kararı aldığını ifade etti.