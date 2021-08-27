https://tr.sputniknews.com/20210827/muhimmat-deposunun-patladigi-kazakistanin-savunma-bakani-istifa-karari-aldi-1048379742.html

Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı

Mühimmat deposunun patladığı Kazakistan’ın savunma bakanı istifa kararı aldı

Mühimmat deposunda patlama gelen Kazakistan’da Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, görevini bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili kararı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T11:27+0300

2021-08-27T11:27+0300

2021-08-27T11:26+0300

dünya

kazakistan

patlama

savunma bakanı

istifa

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Tengrinews sitesinin Kazakistan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Nurlan Yermekbayev, Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili kararın yönetim tarafından alınacağı bildirildi. Açıklamada şu anda tüm imkanların olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması için seferber edildiği kaydedildi.Bakan Yermekbayev ise patlamanın bildirilmesinin ilk dakikasından itibaren istifa kararı aldığını ifade etti.

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kazakistan, patlama, savunma bakanı, istifa