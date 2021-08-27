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ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor
ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız" dedi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T14:10+0300
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ösym
türkiye
tercih
yerleştirme
halis aygün
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS tercih işlemlerine ilişikin açıklama yaptı.Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, şunları yazdı:
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ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor

14:10 27.08.2021 (güncellendi: 14:18 27.08.2021)
© AAHalis Aygün
Halis Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS tercih işlemlerine ilişikin açıklama yaptı.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, şunları yazdı:
"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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