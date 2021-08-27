https://tr.sputniknews.com/20210827/pakistandan-afganistan-sinirindaki-her-turlu-duruma-haziriz-mesaji-1048395849.html

Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı

Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunarak, Afganistan... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T21:51+0300

2021-08-27T21:51+0300

2021-08-27T21:51+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

pakistan

sınır

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Sözcü İftikhar, Ravalpindi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan sınırının son derece normal ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti.İftikhar, Afgan Talibanı'nın TTP'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmaması halinde askeri bir operasyonun olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Afgan Talibanı, Afganistan topraklarının Pakistan veya hiçbir ülkeye karşı teröristler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceği güvencesini verdi. Taliban’ın sözüne güveniyoruz" yanıtını verdi.TTP'nin hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunan İftikhar, "(Afganistan) Sınır boyunca büyük çaplı sorunlar yok. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Tehditlerin farkındayız ve bunları defetmek için tamamen hazırız" dedi.İftikhar, hudut bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir duruma cevap verilebilmesi adına Afganistan sınırına yeni birliklerin gönderildiğini ifade etti.Hindistan'a suçlamaİftikhar, Afganistan'da ne yaşandıysa Hindistan'ın rolünün anlaşılması gerektiğine işaret ederek, Hindistan'ın Afganistan’daki yatırımlarını Pakistan'a zarar vermek için yaptığını savundu.İleride Taliban ile askeri iş birliği yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine İftikhar, Pakistan'ın Afganistan'a daima askeri iş birliği konusunda yardım teklif ettiğini ancak Afgan hükümetinin Hindistan'ı tercih ettiğini dile getirdi.İftikhar, Afganistan ile Pakistan arasında 78 geçiş noktasından 17'sinin açık olduğunu anımsatarak, geçerli belgelere sahip olanların sınırdan geçebildiklerini ifade etti.Olası mülteci akınına ilişkin soruları yanıtlayan İftikhar, sınırda Afgan mülteci bulunmadığını söyledi.İftikhar, Afganistan'ın komşusu olarak Pakistan'ın daima bu ülkeye yardım ettiğini ve yeni gelecek hükümete de yardım edeceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210827/kabil-havaalani-saldirilarinin-sorumlulugunu-ustlenen-isid-horasan-hakkinda-ne-biliniyor-1048379848.html

Sergen Salmanoğlu Ulan Taliban sizin desteklediğiniz örgüt değil mi? Hindistan'a karşı ne kadar cihatçı varsa hepsini desteklemiyor musunuz? 0

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afganistan, taliban, pakistan, sınır