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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/pakistandan-afganistan-sinirindaki-her-turlu-duruma-haziriz-mesaji-1048395849.html
Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı
Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunarak, Afganistan... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T21:51+0300
2021-08-27T21:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
pakistan
sınır
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Sözcü İftikhar, Ravalpindi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan sınırının son derece normal ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti.İftikhar, Afgan Talibanı'nın TTP'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmaması halinde askeri bir operasyonun olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Afgan Talibanı, Afganistan topraklarının Pakistan veya hiçbir ülkeye karşı teröristler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceği güvencesini verdi. Taliban’ın sözüne güveniyoruz" yanıtını verdi.TTP'nin hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunan İftikhar, "(Afganistan) Sınır boyunca büyük çaplı sorunlar yok. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Tehditlerin farkındayız ve bunları defetmek için tamamen hazırız" dedi.İftikhar, hudut bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir duruma cevap verilebilmesi adına Afganistan sınırına yeni birliklerin gönderildiğini ifade etti.Hindistan'a suçlamaİftikhar, Afganistan'da ne yaşandıysa Hindistan'ın rolünün anlaşılması gerektiğine işaret ederek, Hindistan'ın Afganistan’daki yatırımlarını Pakistan'a zarar vermek için yaptığını savundu.İleride Taliban ile askeri iş birliği yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine İftikhar, Pakistan'ın Afganistan'a daima askeri iş birliği konusunda yardım teklif ettiğini ancak Afgan hükümetinin Hindistan'ı tercih ettiğini dile getirdi.İftikhar, Afganistan ile Pakistan arasında 78 geçiş noktasından 17'sinin açık olduğunu anımsatarak, geçerli belgelere sahip olanların sınırdan geçebildiklerini ifade etti.Olası mülteci akınına ilişkin soruları yanıtlayan İftikhar, sınırda Afgan mülteci bulunmadığını söyledi.İftikhar, Afganistan'ın komşusu olarak Pakistan'ın daima bu ülkeye yardım ettiğini ve yeni gelecek hükümete de yardım edeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kabil-havaalani-saldirilarinin-sorumlulugunu-ustlenen-isid-horasan-hakkinda-ne-biliniyor-1048379848.html
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afganistan, taliban, pakistan, sınır

Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı

21:51 27.08.2021
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunarak, Afganistan sınırında yaşanabilecek her türlü durum için Pakistan'ın hazır olduğunu bildirdi.
Sözcü İftikhar, Ravalpindi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan sınırının son derece normal ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti.
İftikhar, Afgan Talibanı'nın TTP'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmaması halinde askeri bir operasyonun olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Afgan Talibanı, Afganistan topraklarının Pakistan veya hiçbir ülkeye karşı teröristler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceği güvencesini verdi. Taliban’ın sözüne güveniyoruz" yanıtını verdi.
TTP'nin hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunan İftikhar, "(Afganistan) Sınır boyunca büyük çaplı sorunlar yok. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Tehditlerin farkındayız ve bunları defetmek için tamamen hazırız" dedi.
İftikhar, hudut bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir duruma cevap verilebilmesi adına Afganistan sınırına yeni birliklerin gönderildiğini ifade etti.

Hindistan'a suçlama

İftikhar, Afganistan'da ne yaşandıysa Hindistan'ın rolünün anlaşılması gerektiğine işaret ederek, Hindistan'ın Afganistan’daki yatırımlarını Pakistan'a zarar vermek için yaptığını savundu.
İleride Taliban ile askeri iş birliği yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine İftikhar, Pakistan'ın Afganistan'a daima askeri iş birliği konusunda yardım teklif ettiğini ancak Afgan hükümetinin Hindistan'ı tercih ettiğini dile getirdi.
İftikhar, Afganistan ile Pakistan arasında 78 geçiş noktasından 17'sinin açık olduğunu anımsatarak, geçerli belgelere sahip olanların sınırdan geçebildiklerini ifade etti.
Olası mülteci akınına ilişkin soruları yanıtlayan İftikhar, sınırda Afgan mülteci bulunmadığını söyledi.
İftikhar, Afganistan'ın komşusu olarak Pakistan'ın daima bu ülkeye yardım ettiğini ve yeni gelecek hükümete de yardım edeceğini kaydetti.
Britanya'nın başkenti Londra'da 3 Haziran 2017'de düzenlenen terör saldırısının ardından duvara asılan IŞİD yenilecek, sevgi kazanacak yazılı poster - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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