Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210827/paralimpik-milli-okcu-nihat-turkmenoglu-dunya-rekoru-kirarak-ceyrek-finale-yukseldi-1048375369.html
Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi
Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T06:40+0300
2021-08-27T06:39+0300
dünya
türkiye
japonya
dünya rekoru
okçuluk
2020 tokyo paralimpik oyunları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048290721_0:147:2049:1299_1920x0_80_0_0_678d5724c167540dd5d03667361cd8aa.jpg
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu. Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakalarda, Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu mücadele etti. Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı. Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti. Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde eleme ve madalya müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi yapılacak. Kadınlarda Danabaş çeyrek finalde2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay W1 kategorisinde Fatma Danabaş, sıralama turunda 12. oldu. Milli sporcu, eleme turunda 31 Ağustos Salı günü, genel sıralamada 5. olan ABD'li Lia Coryell'le karşılaşacak. Fatma, müsabakayı kazanırsa çeyrek finale çıkarak madalya mücadelesini sürdürecek.
https://tr.sputniknews.com/20210801/olimpiyat-sampiyonu-mete-gazozun-adi-altindagda-okculuk-merkezine-verilecek-1045119124.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048290721_60:0:1987:1445_1920x0_80_0_0_3cca3dd47f589295ccab5a7294feabdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, japonya, dünya rekoru, okçuluk, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi

06:40 27.08.2021
© İHA / BURAK ERSOYTokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA / BURAK ERSOY
Abone ol
2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu.
Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakalarda, Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu mücadele etti. Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.
Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı. Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti.
Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde eleme ve madalya müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi yapılacak.
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2021
DÜNYA
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un adı Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek
1 Ağustos, 10:13

Kadınlarda Danabaş çeyrek finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay W1 kategorisinde Fatma Danabaş, sıralama turunda 12. oldu. Milli sporcu, eleme turunda 31 Ağustos Salı günü, genel sıralamada 5. olan ABD'li Lia Coryell'le karşılaşacak. Fatma, müsabakayı kazanırsa çeyrek finale çıkarak madalya mücadelesini sürdürecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:16Kaçak 'hacamat ve sülük tedavisi' yaptıran kadın fenalaştı: 2 kişi gözaltına alındı
06:53Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
06:45Afet bölgelerindeki borçluların ödeme süreleri uzatıldı
06:40Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi
06:34Yeni Kaledonya üçüncü kez Fransa’dan bağımsızlığını oylayacak
06:27Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü
06:21BMGK Başkanı Bozkır: Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var
05:36Rusya'da muharebe dalgıçları için özel paraşüt geliştirildi
05:17Çin'den DSÖ'ye ABD'deki bazı laboratuvarların faaliyetini inceleme talebi
04:49ABD istihbaratı, Kovid-19 raporunun gizliliği kaldırılan versiyonunu hazırlıyor
04:29Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı
03:40Rusya, benzeri bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sistemini modernize etti
03:15Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü
03:00Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı
02:49Yalova'da çöplük alanda yangın
02:42Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
02:35Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatında Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakacak
02:18ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.6 büyüdü
02:08BM Genel Sekreteri Guterres: Etiyopya'da gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor
01:55Rusya'dan Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası