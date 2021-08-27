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https://tr.sputniknews.com/20210827/pasinyan-bolgede-barisin-tesisi-icin-ankaradan-olumlu-sinyaller-aldik-1048388256.html
Paşinyan: Bölgede barışın tesisi için Ankara’dan olumlu sinyaller aldık
Paşinyan: Bölgede barışın tesisi için Ankara’dan olumlu sinyaller aldık
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışı tesis etmeye yönelik bazı olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T16:07+0300
2021-08-27T16:07+0300
2021-08-27T16:07+0300
dünya
ermenistan
türkiye
nikol paşinyan
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Hükümetle olan bir toplantıda konuşan Paşinyan, “Bölgede barışı tesis etmeye yönelik gündeme dönecek olursak, Türkiye’den bazı olumlu sinyaller aldığımızı söylemeliyim” dedi.Bu işaretlere kıymet verdiklerini belirten Paşinyan, bunlara aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
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ermenistan, türkiye, nikol paşinyan
Paşinyan: Bölgede barışın tesisi için Ankara’dan olumlu sinyaller aldık
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışı tesis etmeye yönelik bazı olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.
Hükümetle olan bir toplantıda konuşan
Paşinyan
, “
Bölgede barışı tesis etmeye yönelik gündeme dönecek olursak, Türkiye’den bazı olumlu sinyaller aldığımızı söylemeliyim
” dedi.
Bu işaretlere kıymet verdiklerini belirten Paşinyan, bunlara
aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.