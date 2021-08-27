https://tr.sputniknews.com/20210827/pencsir-vadisi-1048391582.html

Pencşir Vadisi

Pencşir Vadisi

Pencşir Vadisi, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Taliban'ın* kontrolünde bulunmayan tek eyalet olan Pencşir eyaletinde yer alıyor. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:44+0300

2021-08-27T18:44+0300

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taliban kontrolünde afganistan

infografik

afganistan

taliban

ahmed şah mesud

harita

pençşir

ahmed mesud

afganistan ulusal direniş cephesi

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Taliban'ın* hala ele geçiremediği vilayet, onlarca yıl boyunca Taliban'a* karşı direndi. 1990'larda Kuzey İttifakı lideri olarak Taliban'a karşı direnişe öncülük eden Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, şu an itibariyle Pencşir Vadisi'nde Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adıyla Taliban* karşıtı bir cephe kurdu.Peki Pencşir Vadisi Afganistan'ın neresinde yer alıyor, nereye yakın? Sputnik, haritayı hazırladı:*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

afganistan

pençşir

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