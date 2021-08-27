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Pencşir Vadisi
Pencşir Vadisi
Pencşir Vadisi, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Taliban'ın* kontrolünde bulunmayan tek eyalet olan Pencşir eyaletinde yer alıyor. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T18:44+0300
2021-08-27T18:44+0300
2021-08-27T22:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
infografik
afganistan
taliban
ahmed şah mesud
harita
pençşir
ahmed mesud
afganistan ulusal direniş cephesi
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Taliban'ın* hala ele geçiremediği vilayet, onlarca yıl boyunca Taliban'a* karşı direndi. 1990'larda Kuzey İttifakı lideri olarak Taliban'a karşı direnişe öncülük eden Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, şu an itibariyle Pencşir Vadisi'nde Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adıyla Taliban* karşıtı bir cephe kurdu.Peki Pencşir Vadisi Afganistan'ın neresinde yer alıyor, nereye yakın? Sputnik, haritayı hazırladı:*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
afganistan
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infografik, afganistan, taliban, ahmed şah mesud, harita, pençşir, ahmed mesud, afganistan ulusal direniş cephesi, инфографика
Pencşir Vadisi
18:44 27.08.2021 (güncellendi: 22:20 27.08.2021)
Pencşir Vadisi, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Taliban'ın* kontrolünde bulunmayan tek eyalet olan Pencşir eyaletinde yer alıyor.
Taliban'ın* hala ele geçiremediği vilayet
, onlarca yıl boyunca Taliban'a* karşı direndi. 1990'larda Kuzey İttifakı lideri olarak Taliban'a karşı direnişe öncülük eden Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud
, şu an itibariyle Pencşir Vadisi'nde Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adıyla Taliban* karşıtı bir cephe kurdu.
Peki Pencşir Vadisi Afganistan'ın neresinde yer alıyor, nereye yakın? Sputnik, haritayı hazırladı:
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.