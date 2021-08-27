https://tr.sputniknews.com/20210827/pentagon-afganistandaki-bombali-saldirilarda-yaralanan-abd-askerleri-almanyaya-ulasti-1048390655.html
Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı
Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bombalı saldırılarda yaralanan ABD’li askerlerin Almanya’ya ulaştığını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T17:54+0300
2021-08-27T17:54+0300
2021-08-27T18:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
joe biden
kabil
işid
john kirby
pentagon
bombalı saldırı
tahliye
intihar saldırısı
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.Kirby, ABD’li yetkililerin Afganistan’da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti.Sözcü Kirby'nin açıklamalarından satır başları şöyle:* Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı.* Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik yok ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasını planlıyoruz.* Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığı yol açmış olabilir. * Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi bulunuyor.* Bölgeden mevcut tehditleri gerçek zamanlı olarak gözlemliyoruz.
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taliban, joe biden, kabil, işid, john kirby, pentagon, bombalı saldırı, tahliye, intihar saldırısı
Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı
17:54 27.08.2021 (güncellendi: 18:15 27.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bombalı saldırılarda yaralanan ABD’li askerlerin Almanya’ya ulaştığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Kirby, ABD’li yetkililerin Afganistan’da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti.
Sözcü Kirby'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı.
* Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik yok ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasını planlıyoruz.
* Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığı yol açmış olabilir.
* Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi bulunuyor.
* Bölgeden mevcut tehditleri gerçek zamanlı olarak gözlemliyoruz.