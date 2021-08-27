https://tr.sputniknews.com/20210827/pentagon-afganistandaki-bombali-saldirilarda-yaralanan-abd-askerleri-almanyaya-ulasti-1048390655.html

Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı

Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bombalı saldırılarda yaralanan ABD’li askerlerin Almanya’ya ulaştığını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T17:54+0300

2021-08-27T17:54+0300

2021-08-27T18:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

joe biden

kabil

işid

john kirby

pentagon

bombalı saldırı

tahliye

intihar saldırısı

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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.Kirby, ABD’li yetkililerin Afganistan’da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti.Sözcü Kirby'nin açıklamalarından satır başları şöyle:* Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı.* Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik yok ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasını planlıyoruz.* Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığı yol açmış olabilir. * Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi bulunuyor.* Bölgeden mevcut tehditleri gerçek zamanlı olarak gözlemliyoruz.

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taliban, joe biden, kabil, işid, john kirby, pentagon, bombalı saldırı, tahliye, intihar saldırısı