https://tr.sputniknews.com/20210827/pfdkden-galatasaray-kulubu-baskani-burak-elmasa-45-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-1048391031.html

PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:24+0300

2021-08-27T18:24+0300

2021-08-27T18:24+0300

türkiye

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

galatasay kulübü

burak elmas

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TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.Kurulun, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, galatasay kulübü, burak elmas