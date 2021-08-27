Poklonskaya, Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanabilir

Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, komitenin Poklonskaya'nın Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanmasını görüşmek üzere yakında toplanacağını söyledi.Poklonskaya'nın Duma milletvekili olarak çalışması yakında sona eriyor. Daha önce parlamento üyeliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan Poklonskaya Kırım'daki çevre sorunları ile ilgili konulara yoğunlaştığından, medyada kendisinin Kırım'da çevre bakanı olabileceğine dair iddialar yer almıştı.Poklonskaya, parlamentodan ayrıldıktan sonra bölge savcısı olarak Kırım'a dönmeye hazır olduğunu, fakat bakan olmak istemediğini ifade etmişti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Rus vekil Natalya Poklonskaya'nın Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanmasını ele alacağı belirtildi.
Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, komitenin Poklonskaya'nın Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanmasını görüşmek üzere yakında toplanacağını söyledi.
Poklonskaya'nın Duma milletvekili olarak çalışması yakında sona eriyor. Daha önce parlamento üyeliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan Poklonskaya Kırım'daki çevre sorunları ile ilgili konulara yoğunlaştığından, medyada kendisinin Kırım'da çevre bakanı olabileceğine dair iddialar yer almıştı.
Poklonskaya, parlamentodan ayrıldıktan sonra bölge savcısı olarak Kırım'a dönmeye hazır olduğunu, fakat bakan olmak istemediğini ifade etmişti.