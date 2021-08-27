https://tr.sputniknews.com/20210827/poklonskaya-yesil-burun-adalari-buyukelcisi-olarak-atanabilir-1048382717.html

Poklonskaya, Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanabilir

Poklonskaya, Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanabilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Rus vekil Natalya Poklonskaya'nın Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanmasını ele... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:05+0300

2021-08-27T13:05+0300

2021-08-27T13:05+0300

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natalya poklonskaya

kırım

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Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, komitenin Poklonskaya'nın Yeşil Burun Adaları büyükelçisi olarak atanmasını görüşmek üzere yakında toplanacağını söyledi.Poklonskaya'nın Duma milletvekili olarak çalışması yakında sona eriyor. Daha önce parlamento üyeliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan Poklonskaya Kırım'daki çevre sorunları ile ilgili konulara yoğunlaştığından, medyada kendisinin Kırım'da çevre bakanı olabileceğine dair iddialar yer almıştı.Poklonskaya, parlamentodan ayrıldıktan sonra bölge savcısı olarak Kırım'a dönmeye hazır olduğunu, fakat bakan olmak istemediğini ifade etmişti.

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rusya, duma, natalya poklonskaya, kırım