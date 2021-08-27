https://tr.sputniknews.com/20210827/prof-dr-ertugrul-asilari-tehdit-eden-varyantlar-ortaya-cikmaya-basladi-1048381250.html

Prof. Dr. Ertuğrul: Aşıları tehdit eden varyantlar ortaya çıkmaya başladı

Prof. Dr. Ertuğrul: Aşıları tehdit eden varyantlar ortaya çıkmaya başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Aşıların oluşturduğu nötralizan antikor düzeylerini ve aşıların etkinliğini... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T12:14+0300

2021-08-27T12:14+0300

2021-08-27T12:25+0300

koronavirüs

ingiltere

dünya sağlık örgütü (dsö)

delta

okullar

kapanma

mutasyon

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, koronavirüs vaka sayılarının artışını önlemek için mutlaka tedbirler alınması gerektiğini söyledi.Deltanın önemli ve sorunlu varyant olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Hala yeterli düzeyde toplumsal bağışıklığımız yok'Koronavirüste son dönemlerde artan ölümlere değinen Prof. Dr. Ertuğrul, şu bilgileri verdi:'En son kapanması gereken okullar'Prof. Dr. Ertuğrul, kısıtlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberine ve önerisine göre en son kapanması gereken okullar olduğunu belirterek, şunları söyledi:'Aşılılara da bir ceza gibi olacak'Aşılama oranında belirli bir orana ulaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, "Şu anda ülkemizde erişkin yaş nüfusunun yüzde 40-45'i gibi aşılı durumda. Eğer bir genel kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlaması veya sektörel kısıtlamaya gittiğiniz zaman bu sefer bu aşılılara da bir ceza gibi olacak. Yani niye insanlar aşılandılar? Aslına bakarsanız şu anda biz aşısızların bir pandemisini yaşıyoruz. Hastaneye yatanlar, yoğun bakımda olanlar ve can kayıplarının neredeyse yüzde 95'i aşısız olanlardan kaynaklanıyor. O zaman aşısız olanlarla ilgili birtakım kısıtlamalar ve önlemler alınabilir ve aşısız olanların aşı olmaya ikna edilmesi gibi çalışmalar yapılabilir ki bir an önce toplumsal bağışıklığa ulaşalım. Bu anlamda da okulların açılması gerekir" dedi.

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ingiltere, dünya sağlık örgütü (dsö), delta, okullar, kapanma, mutasyon, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, bülent ertuğrul, varyant