https://tr.sputniknews.com/20210827/putin-afganistan-konusunda-yabanci-liderlerle-temaslarimi-surdurecegim-1048388714.html

Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim

Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki durum konusunda yabancı ülkelerin liderleri ile temaslarını sürdürmeyi planladığını belirtti. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T16:43+0300

2021-08-27T16:43+0300

2021-08-27T16:53+0300

taliban kontrolünde afganistan

vladimir putin

afganistan

taliban

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Rusya lideri Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Afganistan’daki olaylarla ilgili durumu sizlerle ele almaya devam edeceğiz. Partnerlerimiz ile görüşmelerimi sürdürüp bu temaslar konusunda bilgi paylaşımına devam edeceğim” dedi.Rusya Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği görüşmede sırasında, Afganistan’daki durumu diplomatik, askeri ve insani açılardan ele alacaklarını da söyledi.Görüşmenin sonraki kısımları kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.Söz konusu görüşme, ABD güçlerinin geri çekilmesi ile Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Kabil’deki havalimanının dışında IŞİD’in Horasan grubunun düzenlediği bombalı saldırılarda 72 sivil ile 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesini izliyor.Kremlin’den daha önce yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırısı sert bir biçimde kınanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/kgao-ulkeleri-afganistandaki-durum-nedeniyle-kirgizistan-ve-tacikistanda-tatbikatlar-duzenleyecek-1048385874.html

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vladimir putin, afganistan, taliban