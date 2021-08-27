https://tr.sputniknews.com/20210827/putin-afganistan-konusunda-yabanci-liderlerle-temaslarimi-surdurecegim-1048388714.html
Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim
Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki durum konusunda yabancı ülkelerin liderleri ile temaslarını sürdürmeyi planladığını belirtti. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T16:43+0300
2021-08-27T16:43+0300
2021-08-27T16:53+0300
taliban kontrolünde afganistan
vladimir putin
afganistan
taliban
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Rusya lideri Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Afganistan’daki olaylarla ilgili durumu sizlerle ele almaya devam edeceğiz. Partnerlerimiz ile görüşmelerimi sürdürüp bu temaslar konusunda bilgi paylaşımına devam edeceğim” dedi.Rusya Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği görüşmede sırasında, Afganistan’daki durumu diplomatik, askeri ve insani açılardan ele alacaklarını da söyledi.Görüşmenin sonraki kısımları kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.Söz konusu görüşme, ABD güçlerinin geri çekilmesi ile Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Kabil’deki havalimanının dışında IŞİD’in Horasan grubunun düzenlediği bombalı saldırılarda 72 sivil ile 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesini izliyor.Kremlin’den daha önce yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırısı sert bir biçimde kınanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kgao-ulkeleri-afganistandaki-durum-nedeniyle-kirgizistan-ve-tacikistanda-tatbikatlar-duzenleyecek-1048385874.html
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Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim
16:43 27.08.2021 (güncellendi: 16:53 27.08.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’daki durum konusunda yabancı ülkelerin liderleri ile temaslarını sürdürmeyi planladığını belirtti.
Rusya lideri Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Afganistan’daki olaylarla ilgili durumu sizlerle ele almaya devam edeceğiz. Partnerlerimiz ile görüşmelerimi sürdürüp bu temaslar konusunda bilgi paylaşımına devam edeceğim” dedi.
Rusya Devlet Başkanı
, Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği görüşmede sırasında, Afganistan’daki durumu diplomatik, askeri ve insani açılardan ele alacaklarını da söyledi.
Görüşmenin sonraki kısımları kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.
Söz konusu görüşme, ABD güçlerinin geri çekilmesi ile Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Kabil’deki havalimanının dışında IŞİD’in Horasan grubunun düzenlediği bombalı saldırılarda 72 sivil ile 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesini izliyor.
Kremlin
’den daha önce yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırısı sert bir biçimde kınanmıştı
.