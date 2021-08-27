https://tr.sputniknews.com/20210827/rosoboroneksport-afganistana-komsu-ulkelerden-yeni-silah-siparisleri-aldik-1048372610.html

Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık

Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’a sınırı olan Orta Asya... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T01:52+0300

2021-08-27T01:52+0300

2021-08-27T01:52+0300

savunma

afganistan

rosoboroneksport

silah satışı

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ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Afganistan’daki gerginliğin tırmanmasının ardından Orta Asya ülkeleri yeni silahlar için Rusya ile görüşüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.Miheyev, “Rus helikopterleri, ateşli silahları ve modern sınır koruma sistemlerinin sevkiyatına yönelik bölgedeki ülkelerden aldığımız bir dizi sipariş üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Özbekistan ve Tacikistan, Rusya ile bu ay başında Afganistan sınırı yakınlarında ortak tatbikat yapmıştı.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin katılımıyla 7-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da bir tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikatla bir KGAÖ ülkesinin topraklarını işgal eden yasadışı silahlı örgütün etkisiz hale getirilmesi senaryosu üzerine odaklanılacak.

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afganistan, rosoboroneksport, silah satışı