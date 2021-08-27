Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık

ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Afganistan’daki gerginliğin tırmanmasının ardından Orta Asya ülkeleri yeni silahlar için Rusya ile görüşüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.Miheyev, “Rus helikopterleri, ateşli silahları ve modern sınır koruma sistemlerinin sevkiyatına yönelik bölgedeki ülkelerden aldığımız bir dizi sipariş üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Özbekistan ve Tacikistan, Rusya ile bu ay başında Afganistan sınırı yakınlarında ortak tatbikat yapmıştı.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin katılımıyla 7-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da bir tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikatla bir KGAÖ ülkesinin topraklarını işgal eden yasadışı silahlı örgütün etkisiz hale getirilmesi senaryosu üzerine odaklanılacak.
Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’a sınırı olan Orta Asya ülkelerinden yeni silah ve helikopter siparişleri aldıklarını söyledi.
ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Afganistan’daki gerginliğin tırmanmasının ardından Orta Asya ülkeleri yeni silahlar için Rusya ile görüşüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.
Miheyev, “Rus helikopterleri, ateşli silahları ve modern sınır koruma sistemlerinin sevkiyatına yönelik bölgedeki ülkelerden aldığımız bir dizi sipariş üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Özbekistan ve Tacikistan, Rusya ile bu ay başında Afganistan sınırı yakınlarında ortak tatbikat yapmıştı.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin katılımıyla 7-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da bir tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikatla bir KGAÖ ülkesinin topraklarını işgal eden yasadışı silahlı örgütün etkisiz hale getirilmesi senaryosu üzerine odaklanılacak.