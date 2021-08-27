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Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık
Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık
Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’a sınırı olan Orta Asya... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T01:52+0300
2021-08-27T01:52+0300
savunma
afganistan
rosoboroneksport
silah satışı
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ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Afganistan’daki gerginliğin tırmanmasının ardından Orta Asya ülkeleri yeni silahlar için Rusya ile görüşüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.Miheyev, “Rus helikopterleri, ateşli silahları ve modern sınır koruma sistemlerinin sevkiyatına yönelik bölgedeki ülkelerden aldığımız bir dizi sipariş üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Özbekistan ve Tacikistan, Rusya ile bu ay başında Afganistan sınırı yakınlarında ortak tatbikat yapmıştı.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin katılımıyla 7-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da bir tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikatla bir KGAÖ ülkesinin topraklarını işgal eden yasadışı silahlı örgütün etkisiz hale getirilmesi senaryosu üzerine odaklanılacak.
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afganistan, rosoboroneksport, silah satışı

Rosoboroneksport: Afganistan’a komşu ülkelerden yeni silah siparişleri aldık

01:52 27.08.2021
© REUTERS / KHUSHNUM BHANDARIBirleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'deki Rosoboroneksport standı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'deki Rosoboroneksport standı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / KHUSHNUM BHANDARI
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Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’a sınırı olan Orta Asya ülkelerinden yeni silah ve helikopter siparişleri aldıklarını söyledi.
ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Afganistan’daki gerginliğin tırmanmasının ardından Orta Asya ülkeleri yeni silahlar için Rusya ile görüşüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.
Miheyev, “Rus helikopterleri, ateşli silahları ve modern sınır koruma sistemlerinin sevkiyatına yönelik bölgedeki ülkelerden aldığımız bir dizi sipariş üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Özbekistan ve Tacikistan, Rusya ile bu ay başında Afganistan sınırı yakınlarında ortak tatbikat yapmıştı.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin katılımıyla 7-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da bir tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikatla bir KGAÖ ülkesinin topraklarını işgal eden yasadışı silahlı örgütün etkisiz hale getirilmesi senaryosu üzerine odaklanılacak.
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