Rusya'da muharebe dalgıçları için özel paraşüt geliştirildi

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, muharebe dalgıçlarının inişi için geliştirdikleri özel paraşüt sisteminin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi.Açıklamada, "Rostec bünyesindeki ‘Technodinamika Holding’, su yüzeyine tam teçhizatlı iniş yapan dalgıçlar için geliştirdiği yeni paraşüt sistemini test ediyor. Sistem, muharebe dalgıcının paraşütten hızlı ve güvenli bir şekilde kurtulmasını ve su altındaki muharebe görevine hemen başlamasını sağlıyor" denildi.Technodinamika Genel Direktörü İgor Nasenkov da geliştirdikleri yeni paraşütle ilgili olarak, "Paraşütümüzün en önemli özelliği, koşum takımının tam teçhizatlı bir dalgıcın kendisini paraşütten hızlı ve güvenli bir şekilde kurtarmasına, anında su altına dalmasına ve muharebe görevine hemen başlamasına imkan vermesidir" dedi.Rostec’in geliştirdiği yeni paraşüt, 8 bin metre yükseklikte, saatte 140 ila 350 kilometre hızla uçan hava araçlarında kullanılabiliyor. Özel dalış ekipmanlarının yerleştirilmesi ve dalgıçların tam teçhizatla su yüzeyine inmesini sağlayan 37.2 metrekarelik kanat tipi paraşüt, 225 kilograma kadar yük kaldırma kapasitesine sahip. Ayrıca 130 kilograma kadar ek bir yükün bağlanabileceği bir sistem de mevcut.
Rostec, tam teçhizatlı muharebe dalgıçlarının inişi için özel bir paraşüt sistemi geliştirdiklerini bildirildi.
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, muharebe dalgıçlarının inişi için geliştirdikleri özel paraşüt sisteminin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Rostec bünyesindeki ‘Technodinamika Holding’, su yüzeyine tam teçhizatlı iniş yapan dalgıçlar için geliştirdiği yeni paraşüt sistemini test ediyor. Sistem, muharebe dalgıcının paraşütten hızlı ve güvenli bir şekilde kurtulmasını ve su altındaki muharebe görevine hemen başlamasını sağlıyor" denildi.
Technodinamika Genel Direktörü İgor Nasenkov da geliştirdikleri yeni paraşütle ilgili olarak, "Paraşütümüzün en önemli özelliği, koşum takımının tam teçhizatlı bir dalgıcın kendisini paraşütten hızlı ve güvenli bir şekilde kurtarmasına, anında su altına dalmasına ve muharebe görevine hemen başlamasına imkan vermesidir" dedi.
Rostec’in geliştirdiği yeni paraşüt, 8 bin metre yükseklikte, saatte 140 ila 350 kilometre hızla uçan hava araçlarında kullanılabiliyor. Özel dalış ekipmanlarının yerleştirilmesi ve dalgıçların tam teçhizatla su yüzeyine inmesini sağlayan 37.2 metrekarelik kanat tipi paraşüt, 225 kilograma kadar yük kaldırma kapasitesine sahip. Ayrıca 130 kilograma kadar ek bir yükün bağlanabileceği bir sistem de mevcut.