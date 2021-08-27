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Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilotlar sağ kurtuldu
© DHA / CAN EROKRus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul’da gösteri uçuşu
© DHA / CAN EROK
Rusya'nın Perm bölgesinde Su-24 tipi savaş uçağının düştüğü, uçağı kullanan iki pilotun fırlatma sistemiyle uçaktan çıkmayı başardığı bildirildi.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 savaş uçağının Perm Bölgesi'nde düştüğü belirtildi.
Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre pilotlar, fırlatma sistemiyle canını kurtardı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada iki Rus pilotun iniş yaptıkları yerin tespit edildiğinin ve hayati tehlikeleri bulunmadığının altı çizildi.
17 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde İl-112V tipi askeri nakliye uçağı, eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
18 Ağustos'ta da Astrahan Bölgesi'nde MiG-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre pilotlar, fırlatma sistemiyle canını kurtardı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada iki Rus pilotun iniş yaptıkları yerin tespit edildiğinin ve hayati tehlikeleri bulunmadığının altı çizildi.
17 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde İl-112V tipi askeri nakliye uçağı, eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
18 Ağustos'ta da Astrahan Bölgesi'nde MiG-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.