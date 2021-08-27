https://tr.sputniknews.com/20210827/rusyada-savas-ucagi-dustu-pilotlar-sag-kurtuldu-1048392410.html

Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilotlar sağ kurtuldu

Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilotlar sağ kurtuldu

Rusya'nın Perm bölgesinde Su-24 tipi savaş uçağının düştüğü, uçağı kullanan iki pilotun fırlatma sistemiyle uçaktan çıkmayı başardığı bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T19:13+0300

2021-08-27T19:13+0300

2021-08-27T19:13+0300

dünya

rusya

su-24

savaş uçağı

pilot

kaza

düşüş

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Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 savaş uçağının Perm Bölgesi'nde düştüğü belirtildi.Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre pilotlar, fırlatma sistemiyle canını kurtardı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada iki Rus pilotun iniş yaptıkları yerin tespit edildiğinin ve hayati tehlikeleri bulunmadığının altı çizildi. 17 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde İl-112V tipi askeri nakliye uçağı, eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.18 Ağustos'ta da Astrahan Bölgesi'nde MiG-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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rusya, su-24, savaş uçağı, pilot, kaza, düşüş