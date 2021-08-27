Rusya'dan Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası

Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un 'Rusya’daki otel rezervasyon siteleri piyasasındaki hakim konumunu suistimal ettiği' ifade edildi.Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmeleri birleştiren Opora Rossii örgütünün talebi üzerine Booking.com’a karşı başlatılan soruşturma geçen yılın aralık ayında tamamlanmıştı.FAS'tan yapılan açıklamada, Booking.com’un Rusya’daki 'otel ve hostellere, fiyat ve oda paritesinin zorunlu olarak sağlanması ve gözetilmesiyle ve kapalı kullanıcı gruplarıyla etkileşim şartlarını' dayattığı belirtildi. Bu şartların, oteller için, diğer satış kanallarındaki hizmet fiyatlarını Booking.com sitesindeki fiyattan daha düşük gösteremeyeceği anlamına geldiği kaydedildi.Anti-Tekel Servisi, bu tür eylemlerin piyasadaki rekabeti kısıtladığına ve otellerin çıkarlarını ihlal ettiğine karar verdi.FAS, geçen yılın aralık ayında, Booking.com’a anti-tekel kanunları ihlal eden eylemlere son vermesi emrini vermişti. Şirket henüz bu emri yerine getirmedi.
Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'a, piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle 1 milyar 300 milyon ruble (yaklaşık 147 milyon TL) para cezası verdi.
Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un 'Rusya’daki otel rezervasyon siteleri piyasasındaki hakim konumunu suistimal ettiği' ifade edildi.
Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmeleri birleştiren Opora Rossii örgütünün talebi üzerine Booking.com’a karşı başlatılan soruşturma geçen yılın aralık ayında tamamlanmıştı.
FAS'tan yapılan açıklamada, Booking.com’un Rusya’daki 'otel ve hostellere, fiyat ve oda paritesinin zorunlu olarak sağlanması ve gözetilmesiyle ve kapalı kullanıcı gruplarıyla etkileşim şartlarını' dayattığı belirtildi. Bu şartların, oteller için, diğer satış kanallarındaki hizmet fiyatlarını Booking.com sitesindeki fiyattan daha düşük gösteremeyeceği anlamına geldiği kaydedildi.
Anti-Tekel Servisi, bu tür eylemlerin piyasadaki rekabeti kısıtladığına ve otellerin çıkarlarını ihlal ettiğine karar verdi.
FAS, geçen yılın aralık ayında, Booking.com’a anti-tekel kanunları ihlal eden eylemlere son vermesi emrini vermişti. Şirket henüz bu emri yerine getirmedi.