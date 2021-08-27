https://tr.sputniknews.com/20210827/rusyadan-bookingcoma-13-milyar-ruble-para-cezasi-1048372749.html

Rusya'dan Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası

Rusya'dan Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'a, piyasadaki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle 1 milyar... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T01:55+0300

2021-08-27T01:55+0300

2021-08-27T01:55+0300

dünya

rusya

booking.com

rusya federal anti-tekel servisi (fas)

para cezası

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Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un 'Rusya’daki otel rezervasyon siteleri piyasasındaki hakim konumunu suistimal ettiği' ifade edildi.Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmeleri birleştiren Opora Rossii örgütünün talebi üzerine Booking.com’a karşı başlatılan soruşturma geçen yılın aralık ayında tamamlanmıştı.FAS'tan yapılan açıklamada, Booking.com’un Rusya’daki 'otel ve hostellere, fiyat ve oda paritesinin zorunlu olarak sağlanması ve gözetilmesiyle ve kapalı kullanıcı gruplarıyla etkileşim şartlarını' dayattığı belirtildi. Bu şartların, oteller için, diğer satış kanallarındaki hizmet fiyatlarını Booking.com sitesindeki fiyattan daha düşük gösteremeyeceği anlamına geldiği kaydedildi.Anti-Tekel Servisi, bu tür eylemlerin piyasadaki rekabeti kısıtladığına ve otellerin çıkarlarını ihlal ettiğine karar verdi.FAS, geçen yılın aralık ayında, Booking.com’a anti-tekel kanunları ihlal eden eylemlere son vermesi emrini vermişti. Şirket henüz bu emri yerine getirmedi.

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rusya, booking.com, rusya federal anti-tekel servisi (fas), para cezası