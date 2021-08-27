https://tr.sputniknews.com/20210827/rusyanin-kabil-buyukelcisi-170-kisi-daha-afganistandan-ayrilmak-icin-elciligimize-basvurdu-1048397725.html
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Jirnov, Kabil'deki Rus büyükelçiliği'ne yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle başvurduğunu bildirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T23:24+0300
2021-08-27T23:24+0300
2021-08-27T23:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
tahliye
dmitriy jirnov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048057454_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86b753cdeb76d9c49c62a8f80e951c59.jpg
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil Havaalanı'ndaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu söyledi.Rus Zvezda televizyonuna konuşan Jirnov, "İki gün önce insanları tahliye ettik. Elçiliğin yakınında topladık, toplanma noktaları kurduk, gümrük ve pasaport kontrollerini yaptık. Tümünü kendi imkanlarımızla yaptık. Büyük otobüslere bindirdiğimiz 360 kişiyi uçaklara ulaştırdık. Şimdi yeni bir tahliye listesi hazırlıyoruz, şu ana kadar 170 kişi başvuruda bulundu" dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Bakanı Vladimir Putin’in talimatıyla 500’den fazla Rus ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne üye (KGAÖ) ülkelerin vatandaşlarının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edildiğini ve başkent Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048057454_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8806381bb9f0f08e59d767af671b328e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, afganistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), tahliye, dmitriy jirnov
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Jirnov, Kabil'deki Rus büyükelçiliği'ne yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle başvurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil Havaalanı'ndaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu söyledi.
Rus Zvezda televizyonuna konuşan Jirnov, "İki gün önce insanları tahliye ettik. Elçiliğin yakınında topladık, toplanma noktaları kurduk, gümrük ve pasaport kontrollerini yaptık. Tümünü kendi imkanlarımızla yaptık. Büyük otobüslere bindirdiğimiz 360 kişiyi uçaklara ulaştırdık. Şimdi yeni bir tahliye listesi hazırlıyoruz, şu ana kadar 170 kişi başvuruda bulundu" dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Bakanı Vladimir Putin’in talimatıyla 500’den fazla Rus ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne üye (KGAÖ) ülkelerin vatandaşlarının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edildiğini ve başkent Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırıldığını duyurmuştu.