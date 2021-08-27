https://tr.sputniknews.com/20210827/rusyanin-kabil-buyukelcisi-170-kisi-daha-afganistandan-ayrilmak-icin-elciligimize-basvurdu-1048397725.html

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Jirnov, Kabil'deki Rus büyükelçiliği'ne yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle başvurduğunu bildirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T23:24+0300

2021-08-27T23:24+0300

2021-08-27T23:24+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

tahliye

dmitriy jirnov

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Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil Havaalanı'ndaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 170 kişinin daha tahliye talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu söyledi.Rus Zvezda televizyonuna konuşan Jirnov, "İki gün önce insanları tahliye ettik. Elçiliğin yakınında topladık, toplanma noktaları kurduk, gümrük ve pasaport kontrollerini yaptık. Tümünü kendi imkanlarımızla yaptık. Büyük otobüslere bindirdiğimiz 360 kişiyi uçaklara ulaştırdık. Şimdi yeni bir tahliye listesi hazırlıyoruz, şu ana kadar 170 kişi başvuruda bulundu" dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Bakanı Vladimir Putin’in talimatıyla 500’den fazla Rus ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne üye (KGAÖ) ülkelerin vatandaşlarının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edildiğini ve başkent Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırıldığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html

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rusya, afganistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), tahliye, dmitriy jirnov