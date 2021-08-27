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Sağlık Bakanı Koca, öğretmenler arasında aşılama oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, öğretmenler arasında aşılama oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenler arasında aşılama oranlarıyla ilgili bilgi verdi.Paylaşımında, okulların açılacağını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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aşı, fahrettin koca, twitter , koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca, öğretmenler arasında aşılama oranlarını açıkladı

10:58 27.08.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72.57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58.23. Okullar açılıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenler arasında aşılama oranlarıyla ilgili bilgi verdi.
Paylaşımında, okulların açılacağını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84.06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76.12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72.57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58.23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?
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