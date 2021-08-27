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Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Sarıyer’de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi, bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T02:42+0300
2021-08-27T02:42+0300
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ekipleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot ve toplam 23 personel ile sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.Denetimde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.Uygulamada 1 araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına el konulurken, kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.Denetimde, el konulan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton civarındaki midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.
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istanbul, sarıyer, avlanma, midye

Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

02:42 27.08.2021
© DHAİstanbul'da kaçak yollarla avlanan yarım ton midye denize bırakıldı
İstanbul'da kaçak yollarla avlanan yarım ton midye denize bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© DHA
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Sarıyer’de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi, bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ekipleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot ve toplam 23 personel ile sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.
Denetimde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulamada 1 araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına el konulurken, kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.
Denetimde, el konulan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton civarındaki midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.
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