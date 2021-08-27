https://tr.sputniknews.com/20210827/selvi-imamoglunun-bu-denli-gozunu-kararttiginin-farkinda-degildim-1048376991.html

Selvi: İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim

Selvi: İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu biliyordum. O... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T09:24+0300

2021-08-27T09:24+0300

2021-08-27T09:24+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

aday

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı savaşı' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu yineledi. "O yüzden İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez, İmamoğlu kolay pes edecek biri değil diye yazdım. Hala da aynı noktadayım. Ama İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim" diyen Selvi, son 25 yılda CHP'nin tek başarısının olduğunu, onun da İstanbul'daki seçimlerin olduğunu söyledi.Ankara, Mersin, Antalya ve Adana'nın kazanılmasını da küçümsemediğini, ancak İstanbul'un sembolik öneminin büyük olduğunu vurgulayan Selvi, "Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek başarısına imza atan biri olarak cumhurbaşkanı adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor" diye yazdı.Selvi, "2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı işini bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir dizi hamle yaptı.1) Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz' dedi.2) Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu.'Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir' diye konuştu.İmamoğlu'nu hedef aldıBu tarifin iki anlamı vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece adını ve soyadını yazmadan kendisini tarif etmişti. Ben cumhurbaşkanı seçilsem de parlamenter sisteme geçişi sağlayacak, yetkilerini başbakana devredecek, sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul edecek kadar nefsime hâkimim, dedi. Bu tarifin diğer yüzünde ise Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu seçilirse parlamenter sisteme geçişi kabul etmez, 5 yıl süreyle güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir, demek istedi.'Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hâkim olmayıp, ‘Ben burada kalacağım’ derse bir başka felaketin kapısı açılır' sözlerinin tek hedefi vardı, o da Ekrem İmamoğlu.2023 seçimlerine giderken dikkatli izlenmesi gereken isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu olacak. Bakalım bilek güreşini Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu mu kazanacak?"di.İmamoğlu'nun iki ayaklı stratejisiAma Ekrem İmamoğlu’nda da cumhurbaşkanı adaylığını kolay kolay yedirecek göz yok. Benden uyarması Ekrem İmamoğlu kolay lokma değil. İmamoğlu seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorular karşısında hiçbir zaman, 'Aday değilim' demedi. Kendini bağlamadı. Tam aksine cumhurbaşkanı adayı olmak için iki ayaklı bir strateji izlemeye başladı.Bir cumhurbaşkanı adaylığı, iki CHP genel başkanlığı.Kolay pes etmeyecekİmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlelerinin kendisinin önünü kesmeye yönelik manevralar olduğunu görecek tecrübeye sahip. O da bir yandan ittifaklarını genişletiyor, diğer taraftan da kamuoyu desteğini korumaya çalışıyor.G günü geldiğindeBu aşamada Kılıçdaroğlu ile açıktan mücadeleye girmemeye özen gösteren İmamoğlu, kozlarını cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 'G Günü'ne saklıyor. İmamoğlu, Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarması durumunda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşısında etkili olamayacağını, kendisinin daha şanslı olduğunu düşünüyor.Kürt ve Alevi desteğiOnun için HDP ve İYİ Parti ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. İmamoğlu’nun belediye başkanlığı seçildiği İstanbul seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak İmamoğlu’nu desteklemişti. İmamoğlu, seçildikten sonra ilk ziyaretini kayyum atanması sırasında Diyarbakır ve Batman’a yapmış, HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan ile fidan dikme törenine katılmıştı.İmamoğlu bir süredir de CHP içinde etkin olan Alevi desteğini sağlamak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerine ev sahipliği yapıyor. İmamoğlu bugün de İstanbul’da üç gün devam edecek olan Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak.2023 seçimlerine giderken dikkatli izlenmesi gereken isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu olacak. Bakalım bilek güreşini Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu mu kazanacak?

https://tr.sputniknews.com/20210826/selvi-imamoglunun-chp-genel-baskanligina-yoneldigi-ifade-ediliyor-1048346155.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, aday, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, millet ittifakı