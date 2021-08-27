https://tr.sputniknews.com/20210827/sercesme-hunkar-haci-bektas-veli-festivali-basladi-istanbulda-anmanin-gururunu-yasiyoruz-1048397533.html
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali başladı: ‘İstanbul'da anmanın gururunu yaşıyoruz'
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali başladı: ‘İstanbul'da anmanın gururunu yaşıyoruz'
İBB’nin düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali Yenikapı Etkinlik alanında 29 Ağustos’a kadar sürecek. Etkinlikte konuşma yapan İBB Başkanı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T23:16+0300
2021-08-27T23:16+0300
2021-08-27T23:19+0300
türkiye
istanbul
etkinlik
ekrem imamoğlu
hacı bektaş veli
burcu okutan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048397501_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_5a39687b7948bb1e12cecee357c56cf9.jpg
Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ertelenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, Yenikapı Etkinlik alanında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik 29 Ağustos tarihine kadar sürecek. Bu etkinlik İBB’nin düzenlediği ilk büyük etkinlik olacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşen festival kapsamında pek çok sanatçı ve saz ustası konser veriyor. Hünkâr Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında düzenlenen festival kapsamında belgesel film gösterimleri, video-ışık gösterileri, sergiler, çocuklar için çeşitli atölyeler, uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler İstanbul halkıyla buluşuyor. Festivalin ilk gününde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Hacı Bektaş-i Veli'yi İstanbul'da anmanın, onun duygularıyla bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Umut ediyorum ki, yüzyıllar öncesinden Hacı Bektaş-i Veli'nin o çağdaş duygularını en iyi, güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz. İstanbul'u da buna layık, dünyanın en güzel, rahat, huzurlu, çocukları, gençleri ve kadınları için sevgi ve saygıyla bakan ilk şehir yaparız" dedi. Cumhuriye Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Hacı Bektaş-i Veli'nin ruhunu hissederek, hep birlikte hissetmemize sebep olan sadece Anadolu'ya değil tüm dünyaya yayılmasına sebep olan emekçilerimize, sanatçı kardeşlerimize sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Burcu Okutan
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
Burcu Okutan
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048397501_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b7f90d7608008481d5d8edb8ad192f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Burcu Okutan
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
istanbul, etkinlik, ekrem imamoğlu, hacı bektaş veli, burcu okutan
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali başladı: ‘İstanbul'da anmanın gururunu yaşıyoruz'
23:16 27.08.2021 (güncellendi: 23:19 27.08.2021)
İBB’nin düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali Yenikapı Etkinlik alanında 29 Ağustos’a kadar sürecek. Etkinlikte konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu "Hacı Bektaş-i Veli'yi İstanbul'da anmanın, onun duygularıyla bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri
sebebiyle ertelenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali,
Yenikapı Etkinlik alanında başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik 29 Ağustos tarihine kadar sürecek.
Bu etkinlik İBB’nin düzenlediği ilk büyük etkinlik olacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşen festival kapsamında pek çok sanatçı ve saz ustası konser veriyor.
Hünkâr Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında düzenlenen festival kapsamında belgesel film gösterimleri, video-ışık gösterileri, sergiler, çocuklar için çeşitli atölyeler, uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler İstanbul halkıyla buluşuyor.
Festivalin ilk gününde konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Hacı Bektaş-i Veli'yi İstanbul'da anmanın, onun duygularıyla bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Umut ediyorum ki, yüzyıllar öncesinden Hacı Bektaş-i Veli'nin o çağdaş duygularını en iyi, güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz. İstanbul'u da buna layık, dünyanın en güzel, rahat, huzurlu, çocukları, gençleri ve kadınları için sevgi ve saygıyla bakan ilk şehir yaparız" dedi. Cumhuriye Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Hacı Bektaş-i Veli'nin ruhunu hissederek, hep birlikte hissetmemize sebep olan sadece Anadolu'ya değil tüm dünyaya yayılmasına sebep olan emekçilerimize, sanatçı kardeşlerimize sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.