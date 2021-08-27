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Silivri D-100'de hafriyat paniği
Silivri D-100'de hafriyat paniği
Silivri'de D100 Karayolu'nda hızla ilerleyen hafriyat kamyonundan düşen hafriyat arkadan gelen otomobil sürücüsüne zor anlar yaşattı. Korku dolu anlar araç... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T14:19+0300
2021-08-27T14:19+0300
2021-08-27T14:53+0300
türkiye
silivri
otomobil
kaza
kamyon
hafriyat
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Silivri D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde, sürücüsünün branda çekmediği resmi plakalı hafriyat kamyonu hızla ilerlerken dorsesindeki hafriyat bir anda yola savruldu.Bu sırada arkadan gelen sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Hafriyat bir otomobilin önüne düştü. Otomobil sürücüsü son anda yavaşladı. Hafriyat kamyonu hızla yoluna devam ederken tehlikenin ucuz atladığı anlar araç kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20190808/istanbul-havalimani-yolunda-bir-hafriyat-kamyonu-devrildi-yol-trafige-kapatildi-1039875759.html
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silivri, otomobil, kaza, kamyon, hafriyat
Silivri D-100'de hafriyat paniği 14:19 27.08.2021 (güncellendi: 14:53 27.08.2021)
Silivri'de D100 Karayolu'nda hızla ilerleyen hafriyat kamyonundan düşen hafriyat arkadan gelen otomobil sürücüsüne zor anlar yaşattı. Korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.
Silivri D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde, sürücüsünün branda çekmediği resmi plakalı hafriyat kamyonu hızla ilerlerken dorsesindeki
hafriyat bir anda yola savruldu.
Bu sırada arkadan gelen sürücüler
korku dolu anlar yaşadı. Hafriyat bir otomobilin önüne düştü. Otomobil sürücüsü son anda yavaşladı.
Hafriyat kamyonu hızla yoluna devam ederken tehlikenin
ucuz atladığı anlar araç kamerasına yansıdı.