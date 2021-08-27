https://tr.sputniknews.com/20210827/sputnik-v-ile-asilananlar-taylandin-phuket-ve-koh-samui-adalarini-ziyaret-edebilecek-1048393704.html
‘Sputnik V ile aşılananlar Tayland’ın Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret edebilecek’
‘Sputnik V ile aşılananlar Tayland’ın Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret edebilecek’
Tayland makamlarının, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret etmelerine izin vereceği bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T20:16+0300
2021-08-27T20:16+0300
2021-08-27T20:16+0300
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Rusya’nın Tayland Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Tayland makamlarının, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin iki haftalık karantinaya gerek kalmadan Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret etmelerine izin vereceği belirtildi.Açıklamada, “Tayland makamları, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile aşılanmış turistlerin, zorunlu 14 günlük karantinaya tabi tutulmadan Phuket Sandbox ve Samui Plus programları kapsamında ülkeye giriş yapmalarına izin verme kararı aldı” denildi.Açıklamada ayrıca, söz konusu programlar çerçevesinde ülkeye giriş yapabilmek için Tayland Büyükelçiliği'nden ‘giriş belgesi’ alınması gerektiği belirtildi.Tur operatörü TEZ Tour’un Güneydoğu Asya temsilcisi Andrey Snetkov, Tayland’ın hala Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Rus turistlerin ziyaret etmesine izin verdiği destinasyonlar listesinde yer almadığını hatırlatarak, bu ülkeye yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda organize Rus turist akışının önemli ölçüde artacağını kaydetti.Snetkov, “Tayland yönüne çok büyük bir talep söz konusu. Önümüzdeki kış sezonunda turistlerin ziyaret etmesine izin verilen ülke sayısının sınırlı olacağı dikkate alındığında, Tayland'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması kesinlikle olumlu bir etki yaratacak” dedi.Tayland hükümeti, aşı yapan turistlerin girebilecekleri şehirler listesinin genişletilmesini 16 Ağustos'ta onaylamıştı. Böylece turistler, Phuket'te yedi gün geçirdikten sonra, Surat Thani eyaletindeki Koh Samui, Phangan, Ko Tao adalarının yanı sıra, Krabi eyaletinin tatil yerlerini de ziyaret edebilecek.
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rusya, phuket, taylan, koronavirüs, sputnik v
‘Sputnik V ile aşılananlar Tayland’ın Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret edebilecek’
Tayland makamlarının, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret etmelerine izin vereceği bildirildi.
Rusya’nın Tayland Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Tayland makamlarının, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin iki haftalık karantinaya gerek kalmadan Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret etmelerine izin vereceği belirtildi.
Açıklamada, “Tayland makamları, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile aşılanmış turistlerin, zorunlu 14 günlük karantinaya tabi tutulmadan Phuket Sandbox ve Samui Plus programları kapsamında ülkeye giriş yapmalarına izin verme kararı aldı” denildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu programlar çerçevesinde
ülkeye giriş yapabilmek için Tayland Büyükelçiliği'nden ‘giriş belgesi
’ alınması gerektiği belirtildi.
Tur operatörü TEZ Tour’un Güneydoğu Asya temsilcisi Andrey Snetkov, Tayland’ın hala Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Rus turistlerin ziyaret etmesine izin verdiği destinasyonlar listesinde yer almadığını hatırlatarak, bu ülkeye yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda organize Rus turist akışının önemli ölçüde artacağını kaydetti.
Snetkov, “Tayland yönüne çok büyük bir talep söz konusu. Önümüzdeki kış sezonunda turistlerin ziyaret etmesine izin verilen ülke sayısının sınırlı olacağı dikkate alındığında, Tayland'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması kesinlikle olumlu bir etki yaratacak” dedi.
Tayland hükümeti, aşı yapan turistlerin girebilecekleri şehirler listesinin genişletilmesini 16 Ağustos'ta onaylamıştı. Böylece turistler, Phuket'te yedi gün geçirdikten sonra, Surat Thani eyaletindeki Koh Samui, Phangan, Ko Tao adalarının yanı sıra, Krabi eyaletinin tatil yerlerini de ziyaret edebilecek.