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'Staj kaydına gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor
'Staj kaydına gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor
Diyarbakır'da 3 gün önce ''Staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum'' diyerek evden çıkan bir daha da haber alınamayan hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu'nun ailesi... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T16:49+0300
2021-08-27T16:49+0300
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diyarbakır
kayıp
genç kız
öğrenci
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Mutlu, 25 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı.Akşam eve dönmeyen Merve'yi, ailesi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Merve'nin gidebileceği yerlere bakan aile, sonuç alamayınca, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, 3 gündür haber alamadıkları Merve'nin geri dönmesini bekliyor.'Yalvarıyorum eve dön gel'Kadriye Mutlu, kızının, kaybolduğu günün sabahında erken kalktığını ve Mardin'e gideceğini söylediğini anlattı. Anne Mutlu, "Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.'Kaçırılma ihtimali olabilir'Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da şunları söyledi:
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türkiye, diyarbakır, kayıp, genç kız, öğrenci

'Staj kaydına gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor

16:49 27.08.2021
© DHAMerve Mutlu
Merve Mutlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© DHA
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Diyarbakır'da 3 gün önce ''Staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum'' diyerek evden çıkan bir daha da haber alınamayan hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu'nun ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Mutlu, 25 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı.
Akşam eve dönmeyen Merve'yi, ailesi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Merve'nin gidebileceği yerlere bakan aile, sonuç alamayınca, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, 3 gündür haber alamadıkları Merve'nin geri dönmesini bekliyor.

'Yalvarıyorum eve dön gel'

Kadriye Mutlu, kızının, kaybolduğu günün sabahında erken kalktığını ve Mardin'e gideceğini söylediğini anlattı. Anne Mutlu, "Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.

'Kaçırılma ihtimali olabilir'

Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da şunları söyledi:
''Okula gidiyorum diyorsa eğer, kesin okul için çıkmıştır evden. Kaçırılma ihtimali de olabilir. Her gün haberler çıkıyor zaten. Farklı farklı haberler ve kadın cinayetleri. Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım.''
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