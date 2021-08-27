https://tr.sputniknews.com/20210827/staj-kaydina-gidiyorum-diyerek-evden-cikan-genc-kiza-3-gundur-ulasilamiyor-1048389002.html

'Staj kaydına gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor

'Staj kaydına gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor

Diyarbakır'da 3 gün önce ''Staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum'' diyerek evden çıkan bir daha da haber alınamayan hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu'nun ailesi... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T16:49+0300

2021-08-27T16:49+0300

2021-08-27T16:49+0300

türkiye

türkiye

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kayıp

genç kız

öğrenci

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Mutlu, 25 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı.Akşam eve dönmeyen Merve'yi, ailesi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Merve'nin gidebileceği yerlere bakan aile, sonuç alamayınca, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, 3 gündür haber alamadıkları Merve'nin geri dönmesini bekliyor.'Yalvarıyorum eve dön gel'Kadriye Mutlu, kızının, kaybolduğu günün sabahında erken kalktığını ve Mardin'e gideceğini söylediğini anlattı. Anne Mutlu, "Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.'Kaçırılma ihtimali olabilir'Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da şunları söyledi:

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türkiye, diyarbakır, kayıp, genç kız, öğrenci