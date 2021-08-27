https://tr.sputniknews.com/20210827/teknik-direktoru-allegri-acikladi-ronaldo-artik-juventusta-oynamak-istemiyor-1048386023.html

Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor

Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor

Juventus teknik direktörü Allegri, bugün takımının antrenmanına katılamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Allegri... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T15:14+0300

2021-08-27T15:14+0300

2021-08-27T15:29+0300

spor

italya

harry kane

manchester city

massimiliano allegri

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Juventus'un bu sabahki antrenmanına katılmayan ve Manchester City'ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili teknik direktör Massimiliano Allegri’den açıklama geldi.Yarın Empoli'ye karşı oynanacak maç öncesi açıklama yapan Allegri, "Ronaldo dün bana artık Juventus ile oynama niyetinde olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maç için de kadroda yer almayacak" dedi.İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane'i kaçıran Manchester City'nin Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 5 kez kazanan Ronaldo'nun peşinde olduğu belirtiliyor.

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spor, italya, harry kane, manchester city, massimiliano allegri