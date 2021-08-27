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Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor
Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor
Juventus teknik direktörü Allegri, bugün takımının antrenmanına katılamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Allegri... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:14+0300
2021-08-27T15:29+0300
spor
italya
harry kane
manchester city
massimiliano allegri
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Juventus'un bu sabahki antrenmanına katılmayan ve Manchester City'ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili teknik direktör Massimiliano Allegri’den açıklama geldi.Yarın Empoli'ye karşı oynanacak maç öncesi açıklama yapan Allegri, "Ronaldo dün bana artık Juventus ile oynama niyetinde olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maç için de kadroda yer almayacak" dedi.İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane'i kaçıran Manchester City'nin Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 5 kez kazanan Ronaldo'nun peşinde olduğu belirtiliyor.
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spor, italya, harry kane, manchester city, massimiliano allegri

Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor

15:14 27.08.2021 (güncellendi: 15:29 27.08.2021)
© AFP 2021Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021
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Juventus teknik direktörü Allegri, bugün takımının antrenmanına katılamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Allegri, Ronaldo'nun artık Juventus'ta oynamak istemediğini söylediğini aktardı.
Juventus'un bu sabahki antrenmanına katılmayan ve Manchester City'ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili teknik direktör Massimiliano Allegri’den açıklama geldi.
Yarın Empoli'ye karşı oynanacak maç öncesi açıklama yapan Allegri, "Ronaldo dün bana artık Juventus ile oynama niyetinde olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maç için de kadroda yer almayacak" dedi.
İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane'i kaçıran Manchester City'nin Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 5 kez kazanan Ronaldo'nun peşinde olduğu belirtiliyor.
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