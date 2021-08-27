https://tr.sputniknews.com/20210827/telefonunu-calan-hirsiza-uzuldu-ustune-bir-de-para-verdi-1048383197.html

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Sultangazi’de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı. Afrikalı hırsız, taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:25+0300

2021-08-27T13:25+0300

2021-08-27T13:25+0300

türkiye

afrika

istanbul

cep telefonu

sultangazi

hırsızlık

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İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde bir iş yerine giren Afrikalı hırsız, işletme sahibinin cep telefonunu çaldı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.Taksiyle, Sultangazi’de başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrikalı'dan şüphelendi. Telefonu inceleyen Durmuş, telefonun başka birine ait olduğunu anladı. Bunun üzerine hırsızı oyalayan Durmuş ve arkadaşları bir yandan da polise ve telefonun sahibine haber verdi. Mahalleli, karnı da aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundu.Telefonun asıl sabi, hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şahsın şikayetçi olmaması nedeni ile herhangi bir işlem yapmadı.

türkiye

istanbul

sultangazi

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afrika, istanbul, cep telefonu, sultangazi, hırsızlık