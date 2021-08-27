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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi yüzde 0.7 arttı
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi yüzde 0.7 arttı
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0.7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100.8'e yükseldi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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tüik
ekonomi
güven
endeks
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 100.1 iken, ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 100.8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 0.1 oranında artarak 112.2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.2 oranında artarak 116.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında artarak 110.3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.1 oranında artarak 92.4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1.6 oranında azalarak 78.2 değerini aldı.
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tüik, güven, endeks, ekonomi

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi yüzde 0.7 arttı

10:11 27.08.2021 (güncellendi: 10:15 27.08.2021)
© AATürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0.7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100.8'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 100.1 iken, ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 100.8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 0.1 oranında artarak 112.2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.2 oranında artarak 116.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında artarak 110.3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.1 oranında artarak 92.4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1.6 oranında azalarak 78.2 değerini aldı.
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