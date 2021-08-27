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https://tr.sputniknews.com/20210827/turk-tenisci-cem-ilkel-abd-acikta-ana-tabloda-1048396269.html
Türk tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
Türk tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'taki eleme maçını 2-0 kazanan Türk sporcu Cem İlkel, ana tabloya kaldı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T22:11+0300
2021-08-27T22:11+0300
2021-08-27T22:11+0300
yaşam
tenis
abd açık
cem ilkel
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26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.Toplam 1 saat 42 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Türk tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam ana tablosunda mücadele etme hakkını kazandı.Türk sporculardan Marsel İlhan 2009, 2011 ve 2015, Çağla Büyükakçay 2016, İpek Soylu da 2017 yılında ABD Açık'ta ana tabloda yer almıştı.
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tenis, abd açık, cem ilkel
Türk tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'taki eleme maçını 2-0 kazanan Türk sporcu Cem İlkel, ana tabloya kaldı.
26 yaşındaki
Cem İlkel, elemelerin final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.
Toplam 1 saat 42 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Türk tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam ana tablosunda mücadele etme hakkını kazandı.
Türk sporculardan Marsel İlhan 2009, 2011 ve 2015, Çağla Büyükakçay 2016, İpek Soylu da 2017 yılında ABD Açık'ta ana tabloda yer almıştı.