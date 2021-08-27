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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210827/turkiyede-son-24-saatte-18-bin-300-vaka-tespit-edildi-244-kisi-hayatini-kaybetti-1048393433.html
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 244 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
yoğun bakım
koronavirüs
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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.
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türkiye, yoğun bakım, koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti

19:53 27.08.2021 (güncellendi: 20:12 27.08.2021)
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© DHA
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Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 244 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.
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