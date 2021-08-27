https://tr.sputniknews.com/20210827/turkiyede-son-24-saatte-18-bin-300-vaka-tespit-edildi-244-kisi-hayatini-kaybetti-1048393433.html

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 244 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

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2021-08-27T19:53+0300

2021-08-27T20:12+0300

koronavirüs

türkiye

yoğun bakım

koronavirüs

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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.

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2021

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türkiye, yoğun bakım, koronavirüs