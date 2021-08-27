Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.
Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 244 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.
Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/6jnsaFkPbl