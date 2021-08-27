'Türkiye'deki havalimanlarını kamu adına işletmeyen hükümetin Kabil'e talip olmasının nedeni ne?'

“Havalimanının korunmasıyla işletilmesi arasındaki farkın doğrudan 15 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’e egemen olmasıyla ortaya çıkan yeni şartların getirdiği bir durum olduğunu tespit etmemiz gerek. O güne kadar Erdoğan’ın 14 Haziran NATO Zirvesi’nde Biden ile mutabık olabildiği gibi Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı Taliban’a karşı koruma görevini üstlendiği ve bunun da Batılı büyükelçiliklerin rezidanslarına ulaşan alanların toplam güvenliğine kadar uzanacak bir görev olduğu konuşuluyor, tartışılıyordu. 15 Ağustos bir durum değişikliği yarattı. Kabil, Taliban’ın denetimine geçince bu kez havalimanını siz kime karşı koruyacaksınız? Önceki pakette Taliban’a karşı koruma görevi vardı. Ama Taliban şimdi egemen dolayısıyla kime karşı koruyacaksınız? O durum doğal olarak Biden ile Erdoğan arasındaki mutabakatın kadük olması halini doğurmuştu. Fakat buna rağmen AKP hükümeti ısrar etti, Taliban’la uzlaşarak bu görevi sürdürme arayışı içinde olduğu ortaya çıktı. Nitekim kendileri de Taliban ile görüşmüş olduklarını söyleyerek belirtmiş oldular, fakat Taliban’ı bu işe ikna edemediler. Taliban’ın buna olmaması normal. Siz bunu kabul ettiğinizde bu bir egemenlik sorunu haline gelir, iddianız ortadan kalkar. Taliban her ne kadar Türk hükümetine yönelik belli konularda ılımlı mesaj verdiyse de kesinlikle Doha’da yapılan anlaşmanın gereği 31 Ağustos’tan sonra Kabil Havalimanı’nda Türk askeri görmek istemediklerini hem de birkaç açıkladılar. Bunun arkasından iki önemli gelişme oldu. Bir, birkaç gün önce İngiltere acil koduyla Almanya ve Fransa’nın da desteğini alarak G7’yi toplantıya çağırdı. Orada Amerika’ya, ’31 Ağustos son olmasın. Tahliyeler için bu süreyi uzatalım’ diyerek, zorladılar. Ama Biden’ı ikna edemediler. Ertesi Pentagon bir açıklama yaptı, ‘31 Ağustos’tan sonra artık biz hiçbir sorumluluk almıyoruz. Son askerimizi çıkardığımız anda bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor’ dedi. Bu durum Milli Savunma Bakanlığı’nı zorunlu olarak harekete geçirdi ve o gece açıklama yapıp Türk askerini tahliye etme kararı aldıklarını söylediler. O andan itibaren işin koruma yerine işletmecilik boyutu ön plana çıktı. İlk önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Afganistan’dan askerlerimiz çekiliyor ama havalimanı işletmesine devam etmek istiyoruz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor’ dedi. Bu sabah da Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda teklifler var’ dedi. Koruma bitti, işletme başladı.”